Уже двое суток в Ашхабаде, Балканабаде (бывший Небитдаг) и Туркменбаши (бывший Красноводск) не работают частные автомойки, автосервисы и вулканизации. Владельцев легальных автосервисов и моек обязывают явиться в налоговую службу, а те заведения, что работают без соответствующих документов, сносят бульдозерами.
Местные наблюдатели связывают это с критикой президента в адрес главы МВД Искендера Муликова за «плохой контроль в отношении нелегально действующих в Ашхабаде и пригородах незарегистрированных предприятий, оказывающих автосервисные услуги, а также автомоек, зачастую использующих питьевую воду».
Одновременно с ним критике Г. Бердымухамедова подвергся и глава налоговой службы за отсутствие с его стороны должного контроля «за частными предприятиями и индивидуальной деятельностью отдельных физических лиц».
Источник в МВД Туркменистана полагает, что министра в ближайшее время ждет отставка, так как к нему «накопилось много претензий».
2 комментария к записи «В Туркменистане идет охота на владельцев автомоек и автосервисов»
Совсем с «катушек» съехали — видимо действительно плохо дело с бюджетом. Скоро заставят каждого платить подушевой налог (дань) только за то, что человек и его дети посмели родиться и проживать на территории Туркмении, а есть работа или нет никого волновать не будет.
Дядя помогает племяшам. Пусть Мулик их автосервисы и мойки закроет. Они и ему под зад дадут. Министр МВД у нас это кукла, он и поджопник от племянника стерпел. А про харчок в морду тем более.