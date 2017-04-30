Туркменистан: Слухи о повышении цен на бензин спровоцировали ажиотаж среди автовладельцев

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Ашхабаде и Туркменабаде наблюдались очереди на автозаправочных станциях. Примерно за сутки до этого по всей стране начали распространяться слухи о том, что с первого мая цены на бензин вырастут в разы. В частности, люди говорили, что цена литра топлива марки А-95 увеличится с одного маната до 2.5 и даже 3.5 маната за литр.

Источники АНТ в столице Туркменистана и в Туркменабаде вместе с водителями простояли ночь на заправках и вот что они сообщили.

В Ашхабаде очереди начали образовываться с вечера. Ближе к полуночи перед заправочными станциями стояло от нескольких десятков до, как минимум, трех сотен автомобилей. Полицейские и работники службы дорожного надзора, пытаясь навести порядок и разогнать людей, свистели и размахивали жезлами, но водители отказывались уезжать, потому что иначе завтра им «придется заправляться по цене в три раза дороже».

Бензин, несмотря на ажиотаж, заливали всем по прежним ценам. Сами заправщики удивлены таким наплывом людей. Ни о каком повышении цен на топливо, по их признанию, они не слышали, никаких указаний или директив они не получали.

«Возможно, эти слухи связаны с недавним повышением цен на железнодорожные и авиаперевозки», — сказали корреспонденту АНТ на одной из ашхабадских заправок.

А машины всё подъезжали, начав создавать пробки даже на «протокольных» улицах. В итоге полицейские перегородили въезды на заправки.

В Туркменабаде также наблюдались длинные очереди из автомобилей, из-за чего местные работники полиции также закрыли въезды. Цены на топливо на 1 час ночи первого мая оставались прежними – 1 манат за литр.

По словам водителей, с которыми удалось поговорить местному корреспонденту, они не верят ни заправщикам, ни полицейским, которые пытались убедить их в том, то цены останутся прежними.

«Такое было и с внезапным повышением официального курса доллара в 2015 году, хотя неофициально тоже говорили, мол, не верьте слухам, курс останется прежним, а что в итоге получилось? Доллар стоил 2.85 маната, а стал 3.5 манат», — сказал водитель.

Местный наблюдатель АНТ удивляется поведению людей, желающих залить «пока еще» дешевый бензин.

«Будто они на всю жизнь собираются им запастись, но ведь максимум, что зальют, это литров 50-60, а через пару дней все равно придется покупать по новой цене, какая бы она ни была», — сказал он.

В Туркменистане цены на топливо фиксированы и являются одними из самых низких в мире. На протяжении нескольких лет и вплоть до апреля 2014 года автовладельцы вообще получали 120 литров топлива в месяц бесплатно.