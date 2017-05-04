Техосмотр можно пройти по справке из домоуправления об установке измерительных счетчиков

С начала мая при прохождении технического осмотра автомобилей инспекторы службы дорожного надзора требуют от водителей предъявить справку об установке дома счетчиков на воду и газ. Об этом сообщают источники АНТ в Лебапском и Марыйском велаятах. Справку нужно получать в домоуправлении по месту прописки.

Источники сообщают, что без предъявления подобной справки в ГАИ «к машине даже не подойдут». Соответственно, без талона о прохождении техосмотра на дорогу не выйдешь.

Счетчики на воду стоят 200 манатов вместе с установкой. Работники домоуправлений в Мары ходят по домам и требуют от жильцов установить приборы, ссылаясь на распоряжение президента. Что касается измерительных приборов на газ, то во многих многоквартирных домах устанавливают один счетчик на весь подъезд. Жильцы говорят, что так выходит дешевле.

Между тем, как сообщает радио Азатлык 3 мая, в Балканском велаяте руководители госучреждений требуют от своих сотрудников приобрести и предоставить доказательства (фотографии) установки счетчиков на воду.

Граждане Туркменистана имеют право на бесплатное потребление воды в объеме до 250 литров воды в сутки.