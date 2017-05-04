Туркменистан: О чем говорит и что показывает «Аркадаг-ТВ»?

В Ашхабаде завершается кампания по демонтажу индивидуальных спутниковых антенн с фасадов и крыш многоэтажных домов. Однако «тарелки» остаются популярными на всей остальной территории страны. В провинциальных городах и поселках, даже в затерянных средь каракумских барханов аулах, целиком состоящих из глинобитных мазанок, каждая семья имеет одну, а то и две антенны, под определенным углом повернутые в сторону космических спутников связи «Ямал-401» и «Hot Bird». Телезрители, подчас ни слова не понимающие на других, нежели родном, языках, тем не менее регулярно смотрят передачи российских, узбекских, турецких, китайских, европейских телеканалов.

Журналист Атаджан Непесов решил посвятить целый день просмотру передач всех 7 каналов туркменского телевидения и понять, почему его соотечественники предпочитают зарубежные каналы местному телевидению и готовы смотреть все, что угодно: футбольные матчи, концерты, даже сериалы на малопонятных языках, — но только не собственное телевещание.

Восторг и гордость

Многочасовой просмотр показал, что, если вы считаете себя пытливым телезрителем и смотрите телевизор выборочно, систематизируя программы, если воспринимаете телевидение как источник информации, получения новых знаний, то вряд ли туркменское телевидение ответит на ваши запросы. Информации на туркменском ТВ, можно констатировать, нет. В программе «Эхо планеты» можно узнать только о глобальных событиях, происходящих в мире, которые невозможно скрыть, и в основном информация эта позитивна и взята из многочисленных мировых СМИ.

В остальном информационные программы вещают о внутренних достижениях Туркменистана, при этом используются одни и те же словесные шаблоны, штампы, надоевшие речевые обороты; о «трудовых победах» говорится восторженно, с придыханием, даже на сухих цифрах ведущими делается голосовой акцент, видимо, чтобы зритель сам задохнулся от восторга и гордости. При этом ничего нового вы не узнаете, практически та же самая информация звучала и вчера, и позавчера, и месяц, и даже годы назад. И вот так день ото дня, с 6 утра до полуночи, до завершения итогового выпуска программы «Ватан», транслируемого тремя телеканалами одновременно.

Недавно знакомый побывал в Ашхабаде на международной выставке, вернувшись с которой, рассказал о своих впечатлениях. Вот что, в частности, он сообщил на тему телевидения: «Свободные вечера проводили в отеле, самостоятельно ходить по городу не рекомендовали организаторы выставки. От скуки несколько раз включал телевизор в номере. Оценить чисто туркменские программы не могу, т.к. не понимаю языка. Заметил только, что как-то все постановочно, чинно, безэмоционально. Пощелкал пультом, нашел канал «Мирас», по которому шли российские развлекательные программы типа «Поле чудес». На следующий день спросил своего нового знакомого из Туркменистана, мол, что можно посмотреть по туркменскому телевидению, на что он ответил: «Мы его сами-то не смотрим, а вам тем более незачем, там просто нечего смотреть».

Показательно в этом плане отношение к просмотру телепрограмм этнических узбеков Туркменистана, компактно проживающих вдоль всей приграничной с Узбекистаном зоны. Они принципиально не смотрят Ашхабад еще со времен Сапармурата Ниязова. Тогда уже узбеки самостоятельно настраивали примитивные антенны из алюминиевых трубочек в сторону Ташкента, Ургенча, Бухары или Нукуса, а сейчас и тем более. Товарищ, живущий в Ильялинском этрапе, написал, как реагируют члены его семьи на туркменское телевидение: «Едва кто-то нажмет не на ту кнопку на пульте и послышится голос диктора, все тут же требуют немедленно переключить на другой канал или спутник. И не потому, что раздражает язык – у нас все в семье прекрасно говорят на туркменском, в том числе и маленькие дети, а потому, что все программы на местном ТВ посвящены одному человеку, ну, ты знаешь, кому…»

Главная новость: президент

Во времена Туркменбаши был популярен анекдот про известного туркменского юмориста и балагура Ата Копека. Кто-то спрашивает у яшули:

— Ата ага, а почему ты ходишь в неглаженых штанах, помятой рубашке?

— Ай, боюсь утюг включить, — отвечает Ата Копек.

— А чего тут бояться. Берешь утюг, включаешь в сеть и гладишь.

— Нет, боюсь, вдруг из утюга, как из телевизора и радио, понесется про Туркменбаши!

Этот анекдот и поныне сохраняет свою актуальность, только одно имя можно спокойно заменить на другое, при этом суть не изменится.

Странно, что туркменскому телевидению до сих не дано название «Аркадаг-ТВ», ведь оно не просто посвящено президенту, носящему такой титул, а все события, происходящие в стране, так или иначе связывают с ним и только с ним. Я начал было считать, сколько раз в рамках одной только вечерней программы «Ватан» прозвучит его имя или привязка к нему. Но какое там, быстро сбился со счета. Звучит это примерно так: лидер нации, уважаемый президент, наш Герой и Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов побывал, ознакомился, поручил, создал, подарил, уволил, инициировал, проявил заботу, стал первым на скачках и т.д. «Нужно иметь крепкие нервы, чтобы всю эту чушь смотреть, слушать и воспринимать, — написал мой товарищ-узбек, — либо нужно быть бесчувственным овощем».

Без упоминания имени президента на туркменском телевидении зачитывают разве что прогноз погоды на предстоящий день.

Цензура — не то слово

Любители передач в жанре ток-шоу не найдут подобных ни на одном канале (не считая упоминавшийся выше «Мирас», на котором выборочно идут развлекательные программы российского телевидения). Здесь не увидишь дебатов, жарких споров, столкновения разных мнений. Если в студии сидит больше двух участников, то, как правило, говорит один, а другие слушают. Вглядитесь в эти лица, как они напряжены, как боятся пропустить хоть слово выступающего. А их фигуры. Руки сложены на коленях, спины максимально выпрямлены, в осанке читается то же самое напряжение. О прямом эфире не может даже идти речь, зритель получает все в записи, пройденное через троекратное цензурирование. Об этом мне рассказывал приятель, работающий на телеканале «Яшлык».

По его словам, первый этап – это самоцензура телеведущего или репортера, участвующего в подготовке передачи. Затем отснятое проверяет руководство – редакторы, директор программы, зампредседателя или даже сам председатель телеканала. Наконец, готовый к выходу в эфир материал попадает представителю Государственного комитета Туркменистана по охране гостайн в СМИ. Если у кого-то из них на каком-то этапе возникнут замечания к содержанию передачи в целом и к каждому прозвучавшему слову, жесту, к оформлению студии, к тому, как ведут себя в студии участники передачи, то все возвращается на доработку или даже на пересъемку.

Внимательный телезритель отметит, что в официальных сообщениях практически никогда не называются имя и фамилия чиновника, будь то вице-премьер, министр или иной член правительства, только его должность. Если все же приходится упомянуть, к примеру, министра иностранных дел или председателя Меджлиса, то лишь раз, в самом начале информации, но в дальнейшем — только должности Р.Мередова или А.Нурбердыевой и ни разу – их имена. Как сказал приятель с «Яшлыка», это требование сверху, чтобы никакое другое имя не затмило Аркадага, чтобы звучало лишь одно имя и одна фамилия – Гурбангулы Бердымухамедов.

Что же все-таки можно посмотреть по туркменскому телевидению? Решил 27 апреля послушать «беседу» в студии «Ил саглыгы – юрт байлыгы» («Здоровье народа — богатство страны») на телеканале «Алтын Асыр» («Золотой век»). Признаться, несколько раз порывался выключить телевизор, ибо целый час слушать этот монотонный бред не было никаких сил. И ведущая, и приглашенные на передачу женщины — преподаватель вуза, врач, работница музея и начальница по кадрам одного из добывающих предприятий объединения «Туркменские камни», — все это время говорили заготовленными фразами, разбавляя их фактами каждая со своего учреждения или предприятия, остальные участницы при этом сидели не шелохнувшись, будто кол проглотили, в конце каждая не забыла несколько раз произнести благодарность за все Аркадагу, назвав его неоднократно героем, и пожелав ему здоровья и успехов в его нелегкой работе.

«Нас ругают, а мы хвалим»

Перефразировал я слова из песни нашей землячки Джахан Поллыевой — «Нас бьют — мы летаем», ибо это как нельзя верно характеризует тех, кто делает туркменское телевидение.

За 10 лет своего президентства Г. Бердымухамедов много раз выражал свое недовольство по поводу недостатков в работе национальных СМИ. Очень часто объектом его критики становится именно телевидение. Всякий раз, публично отчитывая курирующего культуру и СМИ вице-премьера, отстраняя от занимаемой должности очередного руководителя Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии или шефа какого-то телерадиоканала, Бердымухамедов сетует на то, что качество публикаций и телерадиопередач остается на низком уровне, что читать, слушать и видеть то, что предлагают туркменские журналисты, невозможно, скучно, неинтересно. Однако за десять лет он ни разу не потребовал прекратить или хотя бы сбавить обороты при возвеличивании его персоны и восхвалении его деятельности на президентском посту.

«Он мог бы одним своим словом остановить весь этот поток славословия в свой адрес, — говорит мой знакомый с «Яшлыка». — Но он молчит, а редакторы газет и телерадиоканалов воспринимают его молчание как сигнал к еще большему восхвалению, ведь его все панически боятся, особенно телевизионные начальники и кураторы телевидения».

И на самом деле: чем больше президент ругает журналистов, тем больше они воспевают его имя и заслуги. Чем больше производит Бердымухамедов кадровых перестановок в сфере СМИ, тем ретивее новые назначенцы пытаются угодить Аркадагу. И нет выхода из этого замкнутого круга.

Сейчас, как оказалось, для работы в студиях туркменского телевидения вовсе не обязательно иметь специальное образование в области тележурналистики, не обязательно иметь диплом оператора или звукорежиссера, быть творчески одаренным человеком. Достаточно строго придерживаться выработанных стандартов, шаблонов, стереотипов, строго соблюдать установленные правила поведения в студии, перед телекамерой или микрофоном, знать, что недопустимо при съемке сюжета, монтаже. И все это делается на таком предсказуемо-примитивном уровне, что даже кумли (жители песков) с образованием в 4 класса в пустынных поселках Балайишем или Ербент, и те могут безошибочно сказать, с чего и с каких слов начнется следующий сюжет в передаче, что скажут приглашенные в студию люди, чем закончится то или иное выступление с экрана.

Попробовал послушать музыкальный канал, наивно полагая хотя бы здесь услышать что-то иное, например, близкие сердцу народные дестаны, песни в исполнении Сахи Джепбарова, Махтумкули Гарлыева, Оденияза Нобатова, Акмухаммеда Сапарова и других талантливых и политически не ангажированных певцов. Увы, и песни на телеканале «Туркмен овазы» в бердымухамедовскую «эпоху Могущества и Счастья» звучали точно такие же, какими они были в ниязовскую «эпоху Золотого века туркменского народа». Правда, сам Бердымухамедов по количеству написанных о нем или про него песен уже переплюнул своего предшественника.

Из семи телеканалов только на канале «Спорт» имя туркменского президента упоминается пока очень редко. Но, похоже, этому «упущению» приходит конец, и на первом спортивном телеканале отныне имя главы государства будет звучать чаще, чем имена атлетов, спортсменов и тренеров, потому что в апреле президент освободил от должности директора Юлдашгелди Ханалыева. Причина — не справился с возложенными на него обязанностями. Исправлять ошибки и подниматься на один уровень с другими телеканалами теперь будет новый директор – Расул Бабаев.

Приятного вам просмотра!

Атаджан Непесов (псевдоним туркменского журналиста в эмиграции). В оформлении использованы скриншоты различных каналов Туркменского телевидения

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Международное информационное агентство «Фергана»