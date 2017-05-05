Полиция в Дашогузе снабжена планом по задержанию граждан

В апреле АНТ сообщали о том, как в храмах Ашхабада проводилось богослужение по случаю праздника Светлого Христова Воскресения. В публикации отмечалась корректность в действиях органов правопорядка в отношении православных христиан, среди которых оказывались и не совсем трезвые. Однако, как сообщают читатели АНТ, в отличие от ашхабадских коллег, полицейские в регионах в пасхальные дни особо не церемонилась с теми, кто пришел к местам погребения почтить память усопших и помянуть их по старому обычаю.

5 мая по каналу обратной связи в редакцию поступило сообщение, в котором описывается празднование Христова Воскресения и Пасхи в Дашогузе. Отправитель, попросивший не указывать его имя, мотивировал задержку с отправкой своего сообщения тем, что «были проблемы с выходом в интернет».

По словам источника, к Пасхе в Дашогузе готовились не только православные христиане, но и сотрудники городского отдела полиции. «Прежде такого никогда не было, чтобы в Пасху у ворот кладбища Ахун-баба верующих христиан встречали полицейские, но в этом году их было настолько много, что не заметить их было нельзя».

Кладбище Ахун-баба – ближайшее к Дашогузу по дороге в Тахтинский этрап. Здесь издавна ведутся захоронения умерших людей разных национальностей, но в народе оно считается «русским», потому что православных и вообще славян хоронят именно здесь. Неслучайно именно в дни Пасхи каждый год в сторону Ахун-баба движутся вереницы людей, а по обочинам прилегающей дороги стоят десятки автомобилей.

«Ладно, если бы полицейские просто следили за порядком, но они присматривались и даже принюхивались ко всем, кто в этот светлый день решил посетить могилы умерших родных и близких, помянуть их по старой традиции», — сообщил читатель.

По его словам, на территории кладбища и у главных ворот были задержаны более двух десятков посетителей, от которых пахло алкоголем, а иных определяли по шаткой походке. Всех задержанных на полицейских «УАЗах» доставили в горотдел полиции, где продержали несколько часов в помещении спортзала ГОВД. После составления административного протокола и истребования письменного обещания о том, что «подобное впредь не повторится», всех отпустили по домам.

Источник дополняет, что полиция и по сей день в усиленном режиме патрулирует улицы и кварталы Дашогуза, причем не только в ночное время, но даже днем. Поводом для доставки в отдел или в ближайший опорный пункт может послужить отсутствие при себе документов, удостоверяющих личность, встреча трех или более лиц в одном месте, неопрятный внешний вид прохожего. Если при этом выяснится, что человек выпивший, то его желание прогуляться и подышать свежим воздухом может закончиться водворением в горотдел.

«Сами сотрудники полиции признаются в том, что каждому экипажу патрульно-постовой службы и каждому участковому спущен план по доставке в отдел определенного количества нетрезвых, подозрительных или праздношатающихся граждан. Если подобная охота на людей будет продолжаться, то дашогузцам ничего не останется, как сидеть в своих домах и не высовывать носа на улицу», — говорится в письме в АНТ.