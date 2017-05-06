Фотографии недели — 06.05.2017

«Альтернативные новости Туркменистана» публикуют новую порцию фотографий недели. Свои снимки с кратким описанием можно присылать по каналу обратной связи, в личных сообщениях в «Одноклассниках» и в Лайне (@nzc1686w).

Подобные объявления развешаны во многих многоквартирных домах Ашхабада. Домоуправление призывает жильцов не спускать в унитаз детские подгузники, кости и тряпки. В противном случае по решению административной комиссии на нарушителей будет наложен штраф. По словам столичных читателей АНТ, культура некоторых жильцов оставляет желать лучшего. Люди, особенно приехавшие из провинций, могут запросто выбросить на улицу из окна пакет с мусором, который падает прямо на тротуар или попадает кому-то в огород. Коренные ашхабадцы пытаются с этим бороться, заставляя соседей-грязнуль убирать за собой мусор и выносить его, куда положено.

Очередь за бензином глубокой ночью в Ашхабаде. Напомним, среди автовладельцев прошел слух, что с первого мая цены на топливо вырастут в разы, и эта информация заставила многих водителей заправиться про запас. Однако, как мы уже сообщали, слухи не нашли своего подтверждения, и цены на топливо остались прежними. Сегодня столпотворений у заправок практически нет. В Туркменбаши, например, в конце недели на каждой станции можно было наблюдать до 25-30 автомобилей, но в то же время в Мары очередей нет вообще.



Родительский день в Ашхабаде был днем поминовения усопших. Русские, корейцы и представители других национальностей посещают места захоронений своих родственников, ухаживают за их могилами, оставляют цветы. На столичном кладбище в Чоганлы в этот день было так много посетителей, что образовывались автомобильные заторы.



Там же можно было купить цветы и венки.



Железнодорожный вокзал в г.Мары. Большинство населения передвигается по стране именно по рельсам, ведь билеты на поезд в разы дешевле, чем на самолет. Например, одно место в плацкартном вагоне поезда Ашхабад — Мары стоит 20 манатов (около $6), а на самолет – 76 манатов ($22).