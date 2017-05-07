Один из главных памятников Туркменбаши демонтирован?

07.05.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 1 553

Фото Ильи Варламова

Похоже, что в самом центре Ашхабада, на проспекте Махтумкули, перед входом в центральный офис министерства внутренних дел Туркменистана, происходит демонтаж одного из самых значительных памятников Сапармурата Ниязова – сидящая в кресле фигура, выполненная с использованием сусального золота.

По сообщениям, приходящим из столицы, в настоящее время памятник тщательно огражден и забран сеткой. Проезжающие в автобусах пассажиры видят, что фигуры за ограждением и сеткой не видно, скорее всего ее попросту там уже нет.

Некоторые источники предполагают, что, возможно, это не демонтаж, а лишь какие-то косметические работы по приведению в порядок памятника, ведь он просуществовал не один год, и нещадное туркменское солнце, смена сезонов могли повредить его. Однако большинство уверены, что сидящий в кресле Туркменбаши больше не вернется на свое место перед зданием МВД.

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