Консорциум компаний очистит почву туркменского Каспия. Что о них известно?

Пятого мая на заседании кабинета министров Туркменистана вице-премьер Батыр Атдаев представил на рассмотрение президента проект очистки почвы прибрежной полосы Каспийского моря.

Президент проект одобрил, высказав необходимость предпринимать «практические шаги для обеспечения экологического благополучия природной среды Каспия, её защиты от возможного негативного влияния хозяйственной деятельности и техногенных ситуаций».

Очистку почвы будет осуществлять консорциум, состоящий из частного предприятия «Gazyk», открытого акционерного общества «Hazar Balyk» и компании «Global Ecological Ventures» (Великобритания).

О последней компании, о том, чем она занимается, какие схожие проекты осуществляла в прошлом, в интернете нет абсолютно никакой информации. Более того, судя по британским базам данных, Global Ecological Ventures Ltd. была создана менее полугода назад, в ноябре 2016-го, с уставным капиталом всего в 1 фунт стерлингов.

Собственного сайта у компании нет. Нет у нее и физического офиса – компания пользуется услугами виртуального офиса (абонентский ящик) по адресу Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX. Это когда юридическое лицо за 132 фунта в год может получать корреспонденцию на конкретный адрес, а при дополнительной оплате – арендовать комнаты для собраний и нанимать секретаря, который будет отвечать на звонки.

Основатель и директор компании – некий Фред Сайле (Fred Sayle), гражданин США, проживающий на Кипре. Такого человека нет ни в профессиональном сообществе Linked In, ни на «Фейсбуке». Человек со схожим именем, Frederick Sayle, до 2014 года числился директором компании Water Engineered Technologies Limited, также зарегистрированной в виртуальном офисе в Великобритании. В британских базах данных сходятся даты рождения обоих Фредов – апрель 1949 года, поэтому, с большей вероятностью, речь идет об одном и том же человеке.

Компания Water Engineered Technologies Limited осуществляла деятельность в Азербайджане и Туркменистане, занималась продажей фильтров для очистки воды. На конец марта 2017 года капитализация предприятия составила 1 фунт. У компании есть свой сайт, но информации там всего на пять предложений.

О других участниках консорциума по очистке почвы Каспия – двух местных компаниях «Gazyk» и «Hazar Balyk» – также мало что известно.

Частное предприятие «Gazyk» впервые появляется в туркменской прессе. Ранее об ее существовании, равно как и о предыдущей деятельности, ничего не было известно. Вебсайт предприятия не указывает ни дату его основания, ни учредителей и руководство. На сайте сказано, что предприятие занимается, в основном, бурением месторождений.

Последний участник консорциума – ОАО Hazar Balyk – было создано в 2013 году на основании постановления президента. Общество занимается искусственным разведением осетровых рыб, добычей черной икры и переработкой осетровых и других пород рыб. Опыта очистки почвы у нее явно нет.

Интересно, что учредителями Hazar Balyk являются четыре другие туркменские фирмы: «Халыс», «Гуш Топлумы», «Мырадым» и «Рована». Все они так или иначе связаны с главой Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, другом президента Александром Дадаевым. В частности, его сын Виталий Дадаев ныне руководит птицеводческим хозяйством «Гуш Топлумы», а Алик Дадаев – родной брат Александра Дадаева, является главой строительной фирмы «Мырадым».

Наблюдатели в Туркменистане вопрошают, почему интересы компаний, о которых до сих пор было мало что известно, представлены на самом высоком правительственном уровне и каким образом их руководители получают право на очистку почвы прибрежной полосы, не имея для этого соответствующего опыта (портфолио). Кто и почему остановил свой выбор именно на этих трех, никак себя ранее не проявивших, компаниях? Наконец, проводился ли тендер на выполнение проекта?

Есть еще ряд других, не менее важных, вопросов. Например, если речь идет о проекте по охране окружающей среды, то где соответствующее министерство? Почему оно не упоминается ни в заказчиках, ни в исполнителях проекта? Кто является его разработчиком? Какова стоимость и кем она была рассчитана? Ничего этого в официальных СМИ мы не нашли, как ни искали. По мнению наблюдателей, речь может идти о нескольких миллионах долларов.