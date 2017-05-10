Президент — талисман Азиады

6 января на первом в 2017 году заседании Кабинета министров Туркменистана президент лично утвердил символику Азиады-2017. Главным символом осталась стилизованная голова скакуна. Брендом объявлена «слегка видоизмененная форма национального ювелирного украшения, увенчанная «силуэтом летящей птицы».

Информационное агентство «Туркмен довлет хабарлары» сообщает: «Главное отличие нашего бренда от других подобных знаков, пожалуй, в том, что его можно назвать полноценным произведением искусств, достойным современной арт-галереи».

Талисманом назначен стилизованный зеленый алабай. «Алабай – талисман изображен в стилизованной национальной одежде или спортивном костюме. А необычный «окрас» в зеленой гамме придает ему некоторую волшебность, антураж сказочного героя». С благословления президента был дан старт «большой рекламно-информационной кампании».

Но два с лишним месяца спустя «волшебность» закончилась, президент разлюбил зеленого алабая и влепил, непонятно за что, выговор ректору Академии художеств (честнее было бы вынести выговор самому себе). Вся продукция с зеленым сказочным героем была уничтожена. Ясно то, что анонимными авторами символики являются преподаватели или студенты Академии – эти безымянные творческие рабы.

В результате скакун остался символом (этот, казалось бы, удачный и легкий образ становится в скульптурном воплощении ужасающим монстром, нависшим над стадионом).

Ювелирный бренд с птичкой стал талисманом.

А новое реалистическое воплощение алабая названо образом Азиатских игр. Бренда уже нет.

24 марта на очередном заседании Кабмина «глава государства дал поручение объявить конкурс среди творческих работников по подготовке гимна – главной песни V Азиатских игр». А дальше случилась весьма предсказуемая неожиданность:

«Во время концерта звезд туркменской и зарубежной эстрады в Авазе 7 апреля, почетным зрителем которого стал Президент Туркменистана, прозвучали новые песни, авторы которых вдохновились тематикой ашхабадской Азиады. Огромным сюрпризом для всех стал выход на сцену лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова, предложившего в качестве одного из вариантов главной песни ашхабадских Игр и исполнившего свою песню «Вперед, только вперед, край родной – Туркменистан!». Естественно, что все другие варианты тут же отпали с единодушным «одобрямс» и восторгами.

Деятели культуры (и не только) на страницах газет немедленно выразили свое восхищение новой песней, ставшей гимном. Как обычно, превзошла всех Герой Туркменистана Гозель Шагулыева. Ее новоиспеченный стих «Песен веков тебе, Аркадаг!» опубликован в русскоязычной газете «Нейтральный Туркменистан» 10 апреля.

Рефреном звучат слова: «С Гимном, творческим взлетом Тебя, Аркадаг!». Как всегда, это смесь «возвышенной» прозы и рифмованных мантр в стиле изречений старика Хоттабыча.

Вот лишь несколько примеров из нового опуса поэтессы: «Вдохновенный, признанный, как океан, широк и глубок Твой дар», «слова и мелодия песни Твоей подобны рейхану»,

«Огуз хан увидел тебя во сне, почувствовал отвагу Твою безграничную…», «Удивляемся, Мудрый, речью Твоей».

Шагулыева хвалит прозорливость Аркадага в выборе символики Азиады, особенно талисмана с «завораживающим многозвучным орнаментом птицы счастья». Оказывается, птица – это сам Аркадаг: «Ты – птица счастья, крылья Твои расправлены», «Избранная талисманом птица- это ты сам».

Приехали! Вернее, прилетели…

Наталия Шабунц