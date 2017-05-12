В туркменских школах проводят вакцину от рака. Многие родители против 

В эти дни в школах Туркменистана проводится очередной этап вакцинации детей против вируса папилломы человека (ВПЧ). Детям от 9 лет и подросткам внутримышечно вводят препарат Гардасил, который защищает от четырех типов этого вируса (всего их более ста). Два из них – 16 и 18 – в 70 процентах случаев вызывают рак шейки матки. Гардасил, судя по описанию препарата, защищает, в том числе, именно от этих, вызывающих рак, двух типов вируса.

Несмотря на то, что довольно дорогой препарат (в России, например, один флакон стоит около 120 долларов) в школах предлагают бесплатно, многие родители против того, чтобы их детям делали эту прививку.

Как сообщил АНТ один из источников, родители первым делом лезут в интернет, чтобы почитать о препарате. По словам написавшего, первые же ссылки указывают на то, что Гардасил вреден, вызывает побочные эффекты и осложнения и что в мире были летальные исходы после его введения.

Однако не только это заставляет родителей писать отказ от прививки. Схема вакцинации предполагает применение препарата в три этапа: спустя 2 и 6 месяцев после первой инъекции, однако в Туркменистане в школах ее проводят только в два этапа, пропуская вторую инъекцию.

«Мы не знаем, что и думать: то ли государство экономит на препарате, то ли врачи его воруют», — сообщил редакции АНТ отец девочки 11 лет.

По его словам, из-за массового отказа от вакцинации врачи в школах проводят с родителями собрания. В одном из классов средней школы Туркменабада, например, из 40 детей вакцину ввели только двоим.

Вирус папилломы человека передается, главным образом, при сексуальных контактах, и большинство людей инфицируются им вскоре после того, как начинают вести половую жизнь.

Справка Всемирной организации здравоохранения:

Рак шейки матки является вторым наиболее распространенным видом рака среди женщин, проживающих в наименее развитых регионах: в 2012 году произошло 445 000 новых случаев заболевания в таких странах (84% от всех случаев в мире).

В 2012 году примерно 270 000 женщин умерли от рака шейки матки, причем более 85% случаев смерти произошли в странах с низким и средним уровнем дохода.

Туркменистан, по классификации Всемирного банка, является страной с уровнем дохода выше среднего. Данные о смертности женщин от рака шейки матки в стране не доступны.