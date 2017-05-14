Аресты туркменских прокуроров: Время получения взяток сменилось на время дачи взяток

Большая группа высокопоставленных чиновников прокуратуры и МВД, обвиненных во взяточничестве, коррупции и совершении других тяжких преступлений, оказалась на скамье подсудимых.

12 мая по трем каналам национального телевидения были показаны кадры из зала суда и публичные покаяния разоблаченных коррупционеров, а также продемонстрированы роскошные дома и квартиры, дорогие автомобили, драгоценные камни и ювелирные украшения, золото в слитках и аккуратно сложенная кладка из пачек банкнот национального маната, американских долларов и другой валюты. Все это, как сообщает государственное телевидение, было изъято в ходе расследования и обращено в доход государства.

Туркменское телевидение не раз за 10 лет, что у власти находится Гурбангулы Бердымухамедов, демонстрировало зрителям то, как уличенные в коррупции госчиновники, стоя в наручниках, с опущенной головой, монотонно зачитывают заранее подготовленный для них текст покаяния: «жил прекрасно, все имел, но бес попутал, не устоял перед соблазном и совершил это преступление».

Но все же нынче подобные «телепокаяния» случаются гораздо реже, чем во времена Сапармурата Ниязова, — тогда туркменистанцам регулярно демонстрировалось богатство, наворованное вице-премьерами, министрами, хякимами велаятов, генпрокурором Гурбанбиби Атаджановой, офицерами МНБ и МВД.

И вот последний случай, не оставшийся незамеченным как в Туркменистане, так и за его пределами. В телерепортажах не сообщается, к каким срокам отбывания наказания приговорены взяточники и коррупционеры при погонах и чинах. Однако в своей речи на заседании кабинета министров 12 мая Г. Бердымухамедов поручил председателю Меджлиса внести изменения и дополнения в нормативные акты с тем, чтобы осужденные госчиновники не смогли раньше срока выйти на свободу по помилованию или амнистии.

Как президент сказал, так оно и будет, и, значит, взяточники из прокуратуры и МВД будут сидеть от звонка до звонка. Другой вопрос: как они будут отбывать свое наказание? Вопрос не праздный, и вот почему.

Источник АНТ в системе исполнения наказаний МВД Туркменистана на днях сообщил, что бывший генпрокурор Туркменистана Гурбанбиби Атаджанова, чья одиозная фигура непосредственно связана с событиями начала 2000-х годов, и, в частности, с расправой над участниками так называемого «покушения» на С.Ниязова, в последнее время не раз была замечена с… удочкой на берегу водоема. Свой немалый срок Атаджанова, прозванная в народе «Шапкой» за ношение форменной «таблетки», отбывает в специальном блоке исправительного учреждения DZ-K/8, известном как Дашогузская женская колония.

Напомним, до 2013 года ИТК находилась в черте областного центра и была сильно перенаселена. Три года назад ее перенесли на территорию бывшего Йыланлынского района (ныне этрап имени Гурбансолтан-эдже). Об этом АНТ рассказывали в публикации, основанной на данных отбывших наказание и вышедших на свободу женщин. По их словам, условия в новой колонии значительно лучше, чем в прежней, что не могли не оценить все сиделицы, переехавшие на новое место.

Согласно информации, поступившей на днях от источника в Йыланлынском этрапе, после переселения крутые перемены испытали на себе не только обычные осужденные, но и так называемые VIP-персоны, к которым, в первую очередь, относится Гурбанбиби Атаджанова. В новой колонии бывший прокурор особых неудобств не испытывает, если не считать за неудобство отсутствие свободы. Она, в отличие от остальных заключенных, не питается «тюремной баландой», всегда и вовремя обеспечивается теплыми вещами, свежими продуктами. Ее регулярно навещает высокопоставленный офицер из департамента полиции Дашогузского велаята, справляясь о ее здоровье, выслушивая просьбы и, по возможности, выполняя их. Видимо, такой просьбой была и рыбалка на берегу коллектора Даудан, протекающего неподалеку от колонии. Рыбачит «Шапка» под наблюдением двух конвоиров.

«Хоть и не сразу, но я узнал в этой женщине бывшего генерального прокурора, ведь в ниязовские времена ее часто показывали по телевизору, — сказал очевидец. — Когда я увидел, как она рыбачит, а люди из колонии ее охраняют, воскликнул про себя: ничего себе, вот что могут делать деньги! А что, ведь не за красивые же глаза ее выводят на рыбалку».

Источники высказывают предположение, что осужденная Гурбанбиби Атаджанова устраивает себе подобное времяпрепровождение не иначе, как путем подкупа должностных лиц DZ-K/8, департамента полиции и надзорного органа Дашогузского велаята. И если в прежней колонии, расположенной в черте города, подобное удовольствие устроить ей было просто невозможно, то в глухом месте, недалеко от дехканского объединения «Хакыкат» Йыланлынского этрапа, удовлетворить прихоть бывшего генпрокурора за ее же деньги для персонала колонии сущий пустяк.

Коррупции в Туркменистане объявлена непримиримая и беспощадная борьба. Но этот порок непобедим, пока вся государственная структура остается коррумпированной с головы до ног и с ног до головы. Ведь что получается: осужденные работники прокуратуры и МВД теперь попадут в систему исполнения наказания, которая, в свою очередь, точно также пронизана коррупцией. Неслучайно 4 мая на заседании совета безопасности Г. Бердымухамедов объявил министру внутренних дел Исгендеру Муликову строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление дисциплины среди личного состава возглавляемого им ведомства. Но при этом в самом ведомстве ничего не изменилось, кроме разве что того, что теперь для осужденных прокуроров время получения взяток сменилось на время дачи взяток. Отныне это будут конвоиры, «вертухаи», начальник колонии, кураторы из регионального или центрального департамента МВД, прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов в местах лишения свободы…

И, кто знает, может быть, кто-то из новых осужденных, как Гурбанбиби Атаджанова с удочкой в руках, будет отбывать наказание где-нибудь в Красноводском заливе или еще лучше — в курортной зоне Аваза (спецколония BL-K/4 для бывших сотрудников силовых структур находится в нескольких километрах от моря), купаясь в волнах Каспия. А почему нет, если все, на самом деле, имеет свою цену…

Азат Хатамов