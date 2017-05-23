Рекруты из белорусских учебных заведений посетили Туркменистан

Представители администрации Гродненского государственного университета им. Янки Купалы провели в середине мая в ряде школ Дашогузского, Марыйского и Лебапского велаятов страны выездную профориентационную акцию «Учись, нравится, приходи».

В составе делегации ГГУ, помимо проректора по учебной работе университета и секретаря Центра интернационализации образования, были также студенты из Туркменистана, обучающиеся в настоящее время в ГГУ. Целью акции было привлечение абитуриентов к учебе в белорусских учебных заведениях.

Визит делегации купаловского университета совпал с проводимой в Ашхабаде выставкой образовательных услуг учреждений высшего образования Республики Беларусь «Ярмарка знаний», организованной по инициативе посольства РБ в Туркменистане совместно с министерством образования Туркменистана.

В здании института транспорта и связи в Ашхабаде, помимо Гродненского госуниверситета, выпускникам туркменских школ и их родителям были доступны информационные стенды еще 25 вузов страны, а также 2 средних профессиональных учебных заведений и 30 колледжей. Посетители выставки могли узнать об условиях поступления в то или иное образовательное учреждение, о возможных скидках на обучение для иностранных студентов.

Делегация белорусских вузов встретилась с заместителями Министра образования Туркменистана и с проректорами туркменских высших учебных заведений. Состоялись визиты и непосредственно в учебные заведения Туркменистана, в частности, проректор по учебной работе ГГУ Юрий Белых познакомился с особенностями организации учебного процесса в российско-туркменской школе имени А.С. Пушкина и школе № 145 Ашхабада.

По утверждению заместителя Министра образования Республики Беларусь Сергея Рудого, возглавившего выставку «Ярмарка знаний», в настоящее время в Беларуси обучается более 9000 туркменских студентов.

Эту цифру косвенно подтверждает и попавший в редакцию АНТ «Список граждан Туркменистана от 20.07.2016., приглашенных на обучение в учреждения образования Республики Беларусь». В нем насчитывается без малого 40 различных образовательных учреждений — от вуза №1 — Белорусского государственного университета (приглашено 78 граждан Туркменистана), до колледжей в областных центрах РБ, куда год назад были приняты на учебу 595 туркменских выпускников.