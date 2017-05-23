«Остановите кровавую бойню!» Телеграмма президенту Туркменистана в связи с уничтожением животных

Известный правозащитник из Туркменистана Наталья Шабунц отправила на имя Гурбангулы Бердымухамедова открытую телеграмму по поводу массового уничтожения в Ашхабаде домашних животных. Ниже приводим целиком копию обращения.

Открытая телеграмма

Президенту Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедову

Прошу вас отменить распоряжение о тотальном уничтожении собак и кошек к Азиаде и остановить кровавую бойню! Варварские казни несчастных животных многочисленными коммунальными зондер-командами превращают Туркменистан в страну палачей и убийц и пятном позора ложатся на ее репутацию. А ответственность за это лежит полностью на вас. Не могут быть престижными спортивные игры, проводимые на крови и страданиях беззащитных животных.

Наталья Шабунц

По словам правозащитника, уничтожение домашних животных в столице происходит постоянно. На прошлой неделе, включая воскресенье, коммунальные службы на оранжевых машинах «зачищали» второй микрорайон.

«На эти машины нужно наклеить символы Азиады – добрых щенков-алабайчиков», — сказала в беседе с АНТ Наталья Шабунц. По ее словам, в настоящее время приходят сообщения о новых сносах жилых районов, поэтому число собак, оставленных на улице, выросло.

Уничтожение домашних животных в Туркменистане происходит не первый год, однако с приближением Азиады коммунальные службы работают еще ретивее. Эту тему редакция АНТ поднимала уже не раз, публикуя фотографии и свидетельства местных активистов, а также неравнодушных жителей Ашхабада и других городов. Собак забивают камнями, лопатами и топорами, а трупы скидывают в грузовики коммунальных служб.

По мнению местных активистов, приказ об уничтожении животных спущен с самого верха туркменской власти, и именно поэтому исполнители не несут ответственности, согласно административному кодексу.

На ответ президента Наталья Шабунц не надеется, хотя 19 мая квитанцию о получении телеграммы ей вручили.

«В последнее время людям, отправляющим президенту корреспонденции по вопросам выдачи жилья взамен снесенного, вручают уведомления о получении, но никакого эффекта это не дает», – говорит Н. Шабунц.