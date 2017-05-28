Таможня добро не дает. Туркменские предприниматели столкнулись с очередным препятствием

С 1 июня этого года предприниматели и фирмы, занимающиеся импортом из-за границы в Туркменистан, не смогут очистить свой товар на таможне без печати Государственной товарно-сырьевой биржи (ГТСБТ). Несмотря на то, что новое положение еще не вступило в силу, таможня уже требует показать штамп, который, как сообщают источники, получить не так-то просто.

На самом деле, положение, требующее визу биржи, не новое. Раньше, при С. Ниязове, оно тоже существовало, но в 2008 году, с уравнением рыночного и официального курсов валют, а также достаточными поступлениями в казну от продажи энергоресурсов, предпринимателей и фирмы освободили от необходимости иметь эту печать. Единственным условием было то, что сумма контракта между поставщиком и заказчиком не превышала бы 1 миллион долларов.

Однако с 2014 года экономическая ситуация в стране только ухудшается, вновь появился «черный рынок» валют, а в отношении предпринимателей ввели ряд жестких ограничений на банковскую конвертацию манатов в доллары. Источники АНТ в экономическом блоке правительства говорят, что решение о включении биржи в отношения между поставщиками и заказчиками было принято после критики президента в адрес министра финансов и председателя центрального банка.

«Возврат к практике получения штампа на бирже говорит о том, что в борьбе с финансовым кризисом правительство ничего лучшего придумать не смогло, кроме как вернуться к былым драконовским положениям и правилам, душившим туркменский бизнес все годы после независимости», — прокомментировал ситуацию ашхабадский экономист.

Цель данного решения – снизить вывод валюты за границу путем контролирования закупочных цен на импортные товары. Однако в среде предпринимателей уверены: биржа не справится с этим заданием, потому что она насквозь пропитана коррупцией. Предприниматель из Мары объясняет, как всё работает:

— Скажем, вы по контракту импортируете в Туркменистан подсолнечное масло из России по цене 1 доллар за бутылку. Вы берете свой контракт с поставщиком в 4-х экземплярах и несете его на биржу. Вам выдают номерок и велят прийти через 2-3 дня. Вот тогда и начинают придираться — с карандашом идут по всему контракту и спрашивают, почему тут написал «оплата 60 дней», а не «30 дней»? Почему это написал так, а не эдак? Но самое главное – это стоимость импортируемого товара. Вам говорят, что, по их данным, это масло стоит не 1 доллар, а 50 центов и возвращают вам контракт. Что это за «их данные», они не объясняют. Информацию зачастую могут взять просто из интернета. Никакие аргументы, официальные прайс-листы, счета-фактуры или письма от поставщика не помогут. «Мы не знаем ничего, пишите 50 центов, иначе контракт не пройдет, на бирже зарегистрирован не будет…» Чтобы получить печать и отстоять свою правду, нужно давать взятки – от 300 долларов и выше, в зависимости от общей суммы контракта. Помимо этого, есть еще и официальные пошлины за регистрацию на бирже. Только после этого заветный штамп ляжет на ваши копии контрактов, одну из которых вы оставляете на бирже, вторую показываете на таможне при очистке и отгрузке товара на свой склад, третью предоставляете в банк для последующей конвертации денег (всего 3% от суммы контракта), а последнюю копию оставляете себе. Каждый предприниматель имеет на бирже своего человека, с кем он работает постоянно и которому «отстегивает» от каждого контракта по 300-400 долларов. Тогда ваш документ получит печать в течение двух дней. А если вы новый предприниматель, то это уже проблематично: и они боятся брать с вас деньги, и вы не знаете, к кому и как нужно подходить…

Справедливости ради стоить отметить, что некоторые предприниматели умышленно просят поставщиков завышать цены на товар. Например, если банка кофе фактически закуплена за 1 доллар, то поставщиков просят написать 3 доллара. Делается это ими для того, чтобы впоследствии выросла сумма для конвертации. Не все предприниматели идут на такой обман, но зато на бирже потом страдают все.

По словам источников, о коррупции в ГТСБТ знают и в правоохранительных органах, от чего работники биржи часто меняются, некоторых даже сажают. Однако случаев взяточничества от этого меньше не становится, через 2-3 года осужденные выходят на свободу, а накопленных за время работы денег им хватает на многие годы вперед.

Новые правила лишь усложнят всю бюрократию и увеличат расходы импортёров, считают предприниматели. Только для работы с биржей им придется нанимать отдельного человека, который будет бегать за всеми справками, получать «паспортное дело» в банке, ездить на биржу и таможню, получать сертификаты качества для продуктов питания. С 24 мая, когда новое положение стало фактически применяться, на таможенном терминале уже наблюдаются задержки с очисткой товаров, а на базаре ощущается их дефицит. Все это сказывается на розничных ценах.

Напрашивается вопрос, а где же Союз промышленников и предпринимателей, который, по идее, должен стоять на защите интересов своих членов? Почему роль СППТ ограничивается лишь получением членских взносов? Заинтересованность Союза должна проявляться в лоббировании удобных и выгодных условий ведения бизнеса, на практике же выходит так, что, если ты не член Союза, то тебе даже не светит государственного строительного тендера или контракта на поставку товара или продукции. Получается, что предприниматели варятся в собственном соку и сами стоят на защите собственных интересов.