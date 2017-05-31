В преддверии Азиады власти допустят дипломатов в тюрьму «Овадан-Депе»

В ближайшие 2-3 месяца власти Туркменистана намерены допустить группу иностранных дипломатов в тюрьму «Овадан-Депе». Об этом сообщил источник АНТ в МВД Туркменистана, добавив, что визит состоится в целях «улучшения имиджа страны перед международным сообществом» в преддверии Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Точные даты предполагаемого визита не называются, как и то, кто конкретно будет допущен в тюрьму. Полученную информацию перепроверить у других источников, включая в дипломатическом корпусе, не удалось.

По информации офицера МВД, уже проводится соответствующий инструктаж с личным составом, работающим в тюрьме: где и как стоять, как себя вести, что можно говорить, а что нельзя. Параллельно с этим практически каждый день в «Овадан-Депе» приезжают комиссии из различных министерств и ведомств, в основном из Минздрава и центрального аппарата МВД. Они проверяют состояние камер и санузлов, инспектируют столовую, продуктовые склады и беседуют с заключенными на предмет наличия жалоб и проблем со здоровьем.

Визит дипломатов будет ограничен до определенных участков тюрьмы, речь о посещении блоков, в которых отбывают наказание осужденные по делу 25 ноября и осужденные по религиозным мотивам, не идет. Общение с заключенными не предполагается, сообщил источник АНТ.

Напомним, международное сообщество не раз поднимало вопрос о предоставлении доступа в тюрьму «Овадан-Депе» для представителей Международного Красного Креста, однако положительного ответа от властей Туркменистана не поступало. Тем не менее, с 2014 года власти страны трижды допускали дипломатов и сотрудников международных организаций в места лишения свободы: два раза в женскую колонию DZ-K/8 и один раз в колонию MR-K/18 для несовершеннолетних осужденных в г. Байрамали.