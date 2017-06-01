«Так работать больше невозможно». Очередное понижение суммы конвертации маната

Начиная с 29 мая, туркменские предприниматели столкнулись с очередными трудностями при расчете с зарубежными поставщиками: им в который раз снизили сумму для конвертации манатов в иностранную валюту, и теперь банки удовлетворяют всего 1,4 — 2 процента от общей суммы контракта. До этого нововведения цифра была иная – 3 процента от суммы контракта. При этом банк сам решает, на какой вид товаров одобрить 1,4 процента, а на какой 2. Контракты на поставку продуктов питания обычно удовлетворяются на 2 процента.

Сотрудники финансово-кредитных учреждений объясняют, что данная мера вынужденная, причина в том, что в стране нет денег. По словам предпринимателей, зарубежные поставщики, даже те, с которыми установлены давние и прочные отношения, теперь отказываются отправлять товар в Туркменистан, потому что, во-первых, оплата производится не в полном объеме, а во-вторых, она задерживается на многие месяцы. Новые ограничения приведут к тому, что большой перечень привычных зарубежных товаров и продуктов питания полностью исчезнет с туркменского рынка.

«Они делают все, чтобы задушить малый и средний бизнес – все то, что с таким трудом поднималось последние 10 лет, – говорит источник АНТ в Ашхабаде. – Многие уже свернули свое дело, работников увольняют, иначе в таких условиях работать невозможно, на многих висят большие банковские кредиты».

Некоторые предприниматели и фирмы идут на рынок, чтобы купить доллары по цене почти в два раза выше государственного курса. После этого они немедленно поднимают цены на свои товары.

Местные наблюдатели уже замечают отсутствие на базарах многих продуктов питания, например, зарубежных соков, томатной пасты, майонеза. Снижение суммы для конвертации валют лишь одна из причин происходящего. Высокие таможенные пошлины на эти продукты делают невозможным их импорт в Туркменистан.

Например, акциз на 1 килограмм томатной пасты установлен в размере двух долларов США. Ввоз этого продукта в страну становится совершенно невыгодным для предпринимателей. То же самое касается и соков из овощей и фруктов, сумма пошлин на которые также равна 2 долларам за 1 килограмм. В результате с прилавков исчезли такие бренды, как «Добрый», «Я», «Садочок», «Сандорра» и другие.

Источник сообщает, что ранее рынок соков в Туркменистане на 90% состоял из импортного продукта. Местные производители не могут полностью удовлетворить спрос, да и качество местных напитков крайне низкое при высоких ценах. Пачка сока стоит от 3 манатов. Маленькая банка томатной пасты в 250 гр местного производства также стоит 3 маната, хотя производитель не тратится ни на таможенные пошлины, ни на то, чтобы привезти этот товар из-за границы. По мнению собеседника, местная томатная паста вообще должна стоить копейки.

Источники АНТ уверены, что подобные драконовские ограничения и высокие пошлины имеют лишь одну цель – под ширмой импортозамещения создать монополистические условия нескольким местным фирмам-производителям, приближенным к главе Союза промышленников и предпринимателей Александру Дадаеву и членам семьи президента.