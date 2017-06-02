Неправильные «американки». Владельцы автомобилей из США не могут пройти технический осмотр

С первого июня владельцы автомобилей, привезенных из США, не могут пройти технический осмотр в дорожной полиции. Причина – выемки для номерных знаков на этих автомобилях не соответствуют размерам государственных номерных знаков Туркменистана. Американские номера маленькие, высокие и узкие, а туркменские номера – продолговатые.

Водителям отказывают в прохождении технического осмотра, предлагая изменить внешний вид кузова своего автомобиля.

Автовладельцы не понимают, почему ГАИ вдруг озаботилась подобным несоответствием, ведь туркменские госномера хоть и не вписывались в нестандартную для Туркменистана выемку, тем не менее, прочно «сидели» на кузове автомобиля. На подобные аргументы, по словам владельцев «американок» (в Туркменистане их еще называют «дубайками», так как импорт таких авто, в основном, идет из Дубай – прим. АНТ), сотрудники автоинспекции лишь разводят руками: ничего не знаем, нельзя. Новое требование, в первую очередь, касается владельцев популярных в стране автомобилей «Тойота Авалон», «Тойота Камри» и всех моделей автомобиля «Лексус». В Туркменистане говорят, что данная идея принадлежит министру внутренних дел Исгендеру Муликову, что это его своеобразная реакция на выговоры последних недель.

«В ГАИ сказали, что «американки» неправильные, что нужно менять, но, получается, что из-за нестандартной выемки для номера примерно половина автомобилей в Туркменистане будут подвержены внезаводским изменениям, на кузов будет нанесена незаводская краска, что также противоречит регламенту», — говорит ашхабадский автолюбитель.

Местные умельцы уже предлагают такие услуги от 300 манатов и выше, в зависимости от стоимости самого автомобиля. Чем дороже автомобиль, тем больше рисков повредить машину, соответственно, стоимость услуг возрастает.

В Туркменистане действуют строгие правила на ввоз и эксплуатацию автомобилей. Так, в стране запрещены праворульные автомобили и машины с «перекинутым» справа налево рулевым колесом. Помимо этого, в Туркменистан нельзя ввозить автомобили старше 5 лет. Два года назад под неожиданный запрет попали автомобили без подушек безопасности. Сообщается, что технический осмотр не проходят и автомобили с красным задним сигналом поворота (в основном, это машины, которые также произведены в США) – по туркменскому регламенту поворотники должны быть желтого цвета.