Неправильные «американки». Владельцы автомобилей из США не могут пройти технический осмотр

С первого июня владельцы автомобилей, привезенных из США, не могут пройти технический осмотр в дорожной полиции. Причина – выемки для номерных знаков на этих автомобилях не соответствуют размерам государственных номерных знаков Туркменистана. Американские номера маленькие, высокие и узкие, а туркменские номера – продолговатые.
Водителям отказывают в прохождении технического осмотра, предлагая изменить внешний вид кузова своего автомобиля.
Автовладельцы не понимают, почему ГАИ вдруг озаботилась подобным несоответствием, ведь туркменские госномера хоть и не вписывались в нестандартную для Туркменистана выемку, тем не менее, прочно «сидели» на кузове автомобиля. На подобные аргументы, по словам владельцев «американок» (в Туркменистане их еще называют «дубайками», так как импорт таких авто, в основном, идет из Дубай – прим. АНТ), сотрудники автоинспекции лишь разводят руками: ничего не знаем, нельзя. Новое требование, в первую очередь, касается владельцев популярных в стране автомобилей «Тойота Авалон», «Тойота Камри» и всех моделей автомобиля «Лексус». В Туркменистане говорят, что данная идея принадлежит министру внутренних дел Исгендеру Муликову, что это его своеобразная реакция на выговоры последних недель.
«В ГАИ сказали, что «американки» неправильные, что нужно менять, но, получается, что из-за нестандартной выемки для номера примерно половина автомобилей в Туркменистане будут подвержены внезаводским изменениям, на кузов будет нанесена незаводская краска, что также противоречит регламенту», — говорит ашхабадский автолюбитель.
Местные умельцы уже предлагают такие услуги от 300 манатов и выше, в зависимости от стоимости самого автомобиля. Чем дороже автомобиль, тем больше рисков повредить машину, соответственно, стоимость услуг возрастает.
В Туркменистане действуют строгие правила на ввоз и эксплуатацию автомобилей. Так, в стране запрещены праворульные автомобили и машины с «перекинутым» справа налево рулевым колесом. Помимо этого, в Туркменистан нельзя ввозить автомобили старше 5 лет. Два года назад под неожиданный запрет попали автомобили без подушек безопасности. Сообщается, что технический осмотр не проходят и автомобили с красным задним сигналом поворота (в основном, это машины, которые также произведены в США) – по туркменскому регламенту поворотники должны быть желтого цвета.
3 комментария к записи «Неправильные «американки». Владельцы автомобилей из США не могут пройти технический осмотр»
если дебилы и идиоты у власти, они замучают людей своей тупостью и жадностью!
Сами виноваты! В любой нормальной стране, даже в самых отсталых африканских странах, автовладельцы не только таких автомобилей, но и другие в знак солидарности, перекрыли бы все подъезды к Министерству Внутренних Дел и потребовали бы объяснений от представителей власти. Но если не можем и боимся все вместе, то нам всем трусам так и надо! Если дело пойдет так дальше, то и городской транспорт отменят по причине того, что ходить пешком очень полезно для здоровья! Только вот скоро все как черви под землей будем ползать от страха! Не народ, а просто миллионы трусливых, жалких, продажных людишек! Значит мы большего не достойны! Оскорбительно до глубины души, но приходится принимать как данность.
По моему с каждым выговором министру МВД, он становится на одно деление тупее. Как будто из него вынимают одну хромосому хопосапиенса, и он отдаляется на ступень эволюции назад. С таким количеством выговоров и изъятием хромосом, не далеко до появления хвоста, шерсти и клыков. А дальше и ходить уже он станет не прямо на двух ногах на на четырёх, ибо руки станут тоже ногами.
По моему все эти идиотские постановления и указы по типу, стекла не такие, обтекатели не такие, фары не такие, диски не такие, двигатель не такой и тому подобное это все фактор, обыдления, и тупости руководства государства. Наверху по моему других проблем не видят тут, кроме как создания искусственных проблем от собственного недостатка ума, образования и интеллекта. Быдло! Лучше бы дома с женой спали чем трахают мозги людям. Старые тупые маразматики, люди уже давно не уважают и презирают вас за за вашу отсталость и не прогрессивность. Мясо в униформе.