Туркменистан: Работники бюджетных организаций сидят без зарплаты

В Ахалском и Лебапском велаятах бюджетники, начиная с марта, не получают зарплату. Об этом сообщают источники АНТ.

«Живем в долг, — сообщает житель Туркменабада, работающий в области спорта. – Последний раз получили аванс за март. На все вопросы ответ один: денег нет, потерпите».

Сотрудники бюджетной сферы столицы на минувшей неделе получили апрельский аванс. Зарплата поступает на карту, и деньги еще надо снять. Люди бросились к банкоматам, но большинство машин наличные манаты не выдает, а около тех, что выдают, стоят длинные очереди.

«Отстояла 40 минут и получила всего 200 манатов, — сообщает педагог из Ашхабада, — но что можно купить на эти деньги, когда накопилось столько долгов…». По словам источников, другие банкоматы и вовсе настроены на выдачу только 100 манатов.

Напомним, что ситуация с отсутствием денег в бюджете страны сложилась не сегодня и не вчера, а уже несколько месяцев назад. Население постоянно испытывает трудности с деньгами, чего бы это не касалось: конвертации маната, роста курса иностранной валюты на черном рынке (в последние дни наблюдается небольшой спад), отправки денежных переводов за рубеж, таможенных пошлин и т.д.

Непомерные расходы на подготовку к предстоящим в нынешнем году Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам подорвали и без того дышащий на ладан бюджет страны, считают местные наблюдатели. Нехватка денег тяжким бременем ложится, в первую очередь, на простое население, на бюджетников, которые уже не один раз за последнее время раскошеливались на Азиаду.