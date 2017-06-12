Туркменские пограничники не пустили узбекского паломника, отправившегося в хадж на велосипеде

9 июня в разговоре с репортером Озодлика (узбекская служба Азатлыка) 75-летний пенсионер из Чартакского района Наманганской области Узбекистана Хусан Хаджибаев, отправившийся в хадж на своем велосипеде, сообщил о том, что доехал до контрольно-пропускного пункта «Фарап» на узбекско-туркменской границе, но из-за отсутствия туркменской визы пограничники не пропустили его на свою территорию.
Пенсионер проехал за семь дней в общей сложности 1150 километров и добрался до границы с Туркменистаном.
Однако 9 июня пограничники на КПП «Фарап», который находится на территории Лебапского велаята Туркменистана, на границе с Бухарской областью Узбекистана, не пропустили пенсионера на территорию страны из-за отсутствия въездной визы в Туркменистан.
– Меня не пропустили через границу. Пограничники сказали мне, что могли бы пропустить меня ради воздаяния. Но, по их словам, при выезде из Туркменистана меня могли задержать и депортировать обратно из-за отсутствия туркменской визы. Поэтому теперь мне придется вернуться обратно на своем велосипеде, – сказал в телефонном разговоре с репортером Азатлыка Хусан Хаджибаев.
Наманганский пенсионер отправился из Узбекистана в хадж 2 июня. Тогда он сообщил нашему радио, что намерен добраться до границы Туркменистана к вечеру 7 июня или рано утром 8 июня.
Однако во время разговора с репортером Азатлыка стало известно, что пенсионер Хаджибаев не получил въездные визы в Туркменистан и Иран, через эти страны пролегает путь в Саудовскую Аравию. Он говорил, что на руках у него только «виза, которая позволяет посещать другие страны». Речь идет о так называемой «выездной визе», которая выдается гражданам Узбекистана на двухлетний срок.
Пенсионер был уверен, что пограничники Туркменистана, Ирана и Саудовской Аравии не станут препятствовать ему и пропустят через границу.
В сентябре 2016 года Хусан Хаджибаев отправился в путешествие на велосипеде в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Ислама Каримова. Пенсионер тогда проехал более 500 километров до могилы главы государства, чтобы прочитать молитву. Пользователи Facebookа сравнили его поездку с «малым хаджем» и подарили ему новый велосипед.
Источник: Радио Азатлык
2 комментария к записи «Туркменские пограничники не пустили узбекского паломника, отправившегося в хадж на велосипеде»
Уважаемая редакция!
Я очень ценю вашу работу и регулярно читаю ваше издание. Но в данной статье — я считаю что вы вводите читателей в заблуждение. Заглавие статьи гласит что «Туркменские пограничники не пустили … » то есть якобы произвол, якобы очередная проблема. Но прочитав саму статью — мы все поднимаем, что у этого уважаемого Яшули просто не было визы. Какая страна в мире пускает иностранцев на свою территорию без визы или без каких то межгосударственных соглашений, просто так — ведь так не бывает. С Уважением.
От редакции АНТ:
Уважаемый читатель! Спасибо, во-первых, за отзыв!
Во-вторых, считаем, что никакого заблуждения в данный статье нет, так как имеется факт того, что человек границу пройти не смог. А по какой причине так получилось — ответ вы нашли в статье.
С уважением,
Редакция