Туркменским госслужащим велено явиться на работу на…велосипеде

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов предложил 29 июля, за 50 дней до начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, всем руководителям и работникам госучреждений и предприятий страны отправиться на работу на велосипедах. Об этом 15 июня сообщило государственное иформагентство Туркменистана TDH.

Данное мероприятие, по мнению главы государства, станет не только уникальной акцией накануне проведения крупномасштабного спортивного праздника, но и важным шагом в укреплении принципов здорового образа жизни в туркменском обществе.

Напомним, это уже не первый раз, когда Г.Бердымухамедов пытается пересадить чиновников и простых туркменистанцев на экологически чистый вид городского транспорта. Кампания по поощрению езды на велосипеде началась несколько лет назад, в августе 2013 года, когда Аркадаг, усевшись на горный велосипед зеленого, в тон национального флага, цвета, проехал по проложенному для него маршруту.

«Езда на велосипеде должна быть частью регулярной деятельности людей. Спортивным школам в столице и провинциях следует подготовить план действий для улучшения езды на велосипеде», — распорядился тогда глава государства, объявив с 1 сентября 2013 года месячник езды на двухколесном транспорте.

Кампания так и осталась кампанией, однако, похоже, президент намерен вновь вернуться к своей инициативе 4-летней давности, теперь вот в связи с предстоящими в стране Азиатскими играми.

Источник: АНТ