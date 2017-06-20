Жильцы «элитных» многоэтажек в Ашхабаде говорят, что не все внутри так замечательно, как это выглядит снаружи. Например, некоторые квартиры повышенной комфортности имеют очень плохую звукоизоляцию. В других домах часто выходит из строя система вентиляции и кондиционирования.
Некоторые вполне устранимые сложности по ряду причин становятся непреодолимым препятствием для их решения.
Так в одном из трех 12-этажных зданий на проспекте Независимости (бывший пр. Советский), напротив здания Внешэкономбанка, два года не работает лифт. Казалось бы, чего стоит его отремонтировать. Но два года, в течение которых жители дома пытались добиться решения проблемы, ни к чему не привели. Не исправила ситуацию и смерть одного из жильцов с верхнего этажа, к которому бригада «Скорой помощи» отказалась подниматься, потребовав вместо этого спустить больного человека вниз.
А причина до крайности банальна: дом расположен на «протокольной» улице, по которой ежедневно проезжает эскорт Г. Бердымухамедова. Чтобы отремонтировать вышедший из строя лифт, его нужно всей кабиной через крышу, которую нужно будет разобрать, вынуть наружу, однако сделать это не позволяет… охрана президента Туркменистана! Без ее санкции никто не хочет брать на себя ответственность.
Произвести же починку внутри не представляется возможным по причине того, что исполнитель проекта – турецкая фирма, сдавая дом второпях, не оставила запчасти для возможного ремонта и не обучила специальных людей эксплуатации лифтового хозяйства.
Отчаявшиеся жильцы пришли в приемную Омбудсмена, понимая при этом всю бесполезность обращения по этому адресу. Написав в редакцию АНТ, они надеются на то, что сам президент прочитает информацию и позволит коммунальщикам, обслуживающим их дом, вытащить лифт через крышу и наконец-то его отремонтировать.
Один комментарий к записи «Ашхабад: Жильцы многоэтажки на «протокольной» улице 2 года ждут ремонта лифта»
Президенту плевать на ваши проблемы с лифтом, иначе бы подобные вопросы не решала его охрана. А эта охрана, настолько тупая, что заморозила жизнь на всех центральных улицах. Там не возможно не просто что то крупное домой привезти, будучи не красться как вор, не дай бог окно открыть, не дай бог свет включить и при этом шторы не закрыть. Про машины ставить речи нет, но машины даже нельзя ставить на своей собственной парковке, рано утром приезжают тупые салдофоны с рациями и ментами и заставляют прятать машины так что бы с дороги их видно не было. Как будто не президент едет по нашей улице, а мы живём у него как квартиранты, и он проходит через нас как по коридору. Сдавать квартиру тоже нельзя, а если ты все таки чего то пытаешься оформить, то предлагают заплатить взятку хякиму, сумма колеблется до 2000-3000$. С коррупцией он бороться желает, но жить по законам он не желает. Сам нарушает законы и права граждан, затем его халопы из охраны нарушают и далее уже по цепочке все разрастается. Вот почему и говорят что рыба гниет с головы. Шея от рыбы в лице этой же самой президентской охраны, на столько прогнила, что Ее вонь уже не даёт дышать даже простым людям живущим там где он изредка проезжает. Когда вся эта гниль, в лице кабинета министров, аппарата президента, органов местного самоуправления, силовых структур, глав гос компаний и предприятий и других чиновников или граждан которые получают свои из гос бюджета, начнёт публиковать суммы своих доходов??? Когда мы начнём видеть источники происхождения их состояния и средства идущие на покрытие их расходов. Где реальная борьба с коррупцией???