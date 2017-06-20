Ашхабад: Жильцы многоэтажки на «протокольной» улице 2 года ждут ремонта лифта

Жильцы «элитных» многоэтажек в Ашхабаде говорят, что не все внутри так замечательно, как это выглядит снаружи. Например, некоторые квартиры повышенной комфортности имеют очень плохую звукоизоляцию. В других домах часто выходит из строя система вентиляции и кондиционирования.

Некоторые вполне устранимые сложности по ряду причин становятся непреодолимым препятствием для их решения.

Так в одном из трех 12-этажных зданий на проспекте Независимости (бывший пр. Советский), напротив здания Внешэкономбанка, два года не работает лифт. Казалось бы, чего стоит его отремонтировать. Но два года, в течение которых жители дома пытались добиться решения проблемы, ни к чему не привели. Не исправила ситуацию и смерть одного из жильцов с верхнего этажа, к которому бригада «Скорой помощи» отказалась подниматься, потребовав вместо этого спустить больного человека вниз.

А причина до крайности банальна: дом расположен на «протокольной» улице, по которой ежедневно проезжает эскорт Г. Бердымухамедова. Чтобы отремонтировать вышедший из строя лифт, его нужно всей кабиной через крышу, которую нужно будет разобрать, вынуть наружу, однако сделать это не позволяет… охрана президента Туркменистана! Без ее санкции никто не хочет брать на себя ответственность.

Произвести же починку внутри не представляется возможным по причине того, что исполнитель проекта – турецкая фирма, сдавая дом второпях, не оставила запчасти для возможного ремонта и не обучила специальных людей эксплуатации лифтового хозяйства.

Отчаявшиеся жильцы пришли в приемную Омбудсмена, понимая при этом всю бесполезность обращения по этому адресу. Написав в редакцию АНТ, они надеются на то, что сам президент прочитает информацию и позволит коммунальщикам, обслуживающим их дом, вытащить лифт через крышу и наконец-то его отремонтировать.