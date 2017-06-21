Туркменистан: Товарно-сырьевая биржа вводит жесткие условия для предпринимателей

С 9 июня туркменские фирмы и предприниматели, занимающиеся импортом продукции из-за рубежа, обязаны зарегистрировать компанию-поставщика в Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана (ГТСБТ). Новое требование спровоцировало ажиотаж на бирже, дело доходит до потасовок. Но самое главное, мало кто из зарубежных компаний готов пойти на туркменские условия, потому что введенные правила – это наихудший пример бюрократии, говорят источники.

Для регистрации фирм из стран СНГ требуются (см. ниже):

Устав фирмы;

Протокол собрания учредителей (акционеров) об избрании директора;

Выписка из государственного реестра;

Лицензии на осуществление деятельности;

Свидетельство о регистрации;

Свидетельство о постановке на налоговый учет;

Копия паспорта директора фирмы;

Письмо-обращение на имя председателя ГТСБТ;

Заполненный вопросник.

Для регистрации компаний из иных стран необходимы аналогичные документы плюс акционерные сертификаты о владении долями уставного капитала. К тому же все перечисленные документы поставщикам не из стран СНГ нужно перевести на русский или туркменский язык, поставить печать в МИДе своей страны, а потом легализовать весь пакет документов в посольстве Туркменистана.

Зарубежные фирмы должны также оформить доверенность на человека, который станет заниматься вопросами регистрации на туркменской бирже.

Выполнение этих условий туркменскими фирмами биржа потребовала с первого июня с.г., однако в течение нескольких дней на 24 этаже здания по Арчабильскому шоссе, где расположена ГТСБТ, творился ажиотаж и наблюдался такой хаос, что, по сообщениям очевидцев, охрана вынуждена была выпроваживать наиболее возбужденных людей вниз и даже на улицу. Всего на этаже собиралось до тысячи человек, время от времени в ход шли кулаки.

Предпринимателей можно понять: многие из них возили в страну скоропортящиеся продукты питания – молочные изделия или фрукты, и все это простаивало на таможне. Там же, на таможне, и вовсе случился коллапс – десятки контейнеров стояли неразгруженные, а их владельцы не понимали, откуда взялись новые правила ввоза товаров.

В итоге на бирже приняли компромиссное решение: те, кто ввез товар до 9 июня, могут пройти таможенную очистку без регистрации своих зарубежных поставщиков.

«Теперь нам нужно на бирже зарегистрировать зарубежную фирму, заключенный с ней контракт зарегистрировать там же, на бирже, затем в банке оформить паспортное дело на товар, получить сертификат качества в Минздраве, если везем продукты, а если иной товар, то в Госстандарте, и только потом нам разрешат забрать товар на таможне», — объясняет весь процесс предприниматель из Мары.

Регистрация зарубежной фирмы на бирже действительна 1 год, после чего всю процедуру необходимо проходить заново.

«С новыми требованиями весь малый бизнес рухнет, потому что большинство предпринимателей закупают товар в Турции или Китае на обычных рынках или в магазинах, где нет всех перечисленных документов, — сообщает источник. – Пять-шесть женщин с местных рынков вскладчину покупают контейнер и везут купленные на китайском базаре ткани, готовую одежду или, скажем, краску. Какой продавец пойдет в МИД для легализации документов, которых у него даже и нет? Новое решение, в первую очередь, коснется именно таких предпринимателей».

«Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам», — пишет ГТСБТ на образцах вопросников, однако местные предприниматели уверены в другом: все это делается для того, чтобы создать монополию для нескольких фирм, приближенных к семье президента, и контролировать весь импорт в Туркменистан.

List of documents needed for importing goods in Turkmenistan (.pdf)

Sample questionnaire for doing business Turkmenistan (.doc)