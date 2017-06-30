Ашхабад: Из-за запретов жители ставят кондиционерные блоки в подъездах

В Туркменистан пришла летняя жара. Температура воздуха в тени поднимается выше 40-градусной отметки. Но спасительных тенистых мест в столице становится все меньше. Недавно АНТ рассказывали о том, что некогда зеленый Ашхабад все более закатывается в бетон, пришедший, в свою очередь, на смену вырубленным многолетним деревьям. Местные жители говорят, что потребуются десятилетия, чтобы новые саженцы своей кроной могли защищать от жгучего туркменского солнца.
Но и бетонные тротуары, и забетонированные дворы и площадки – не единственная беда горожан. Спасения от жары нет даже в собственной квартире, где люди чувствуют себя, как в сауне. Причина в том, что запрещено устанавливать кондиционеры на той части домов, которые просматриваются с «протокольных» трасс. Особенно страдают те жильцы, чьи окна только и выходят что на эту сторону дома.
Запрет на кондиционеры связан с предстоящими в сентябре Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам: по мнению властей, все, что портит внешний вид города, должно быть убрано, снесено. Это требование напрямую касается и кондиционеров.
Не так-то просто переустановить внешний блок в другое место, еще сложнее это место отыскать. Те, кто живут на последнем этаже, переносят блоки на крышу, жильцы первого этажа устанавливают их над почтовыми ящиками у выхода из подъезда. Жителям промежуточных этажей ничего другого не остается, как прикрепить тяжелый кондиционерный блок над своей входной дверью или на стене рядом. Ашхабадцы говорят, зайти в подъезд и подняться на свой этаж в летнюю жару стало просто невыносимо – блоки гоняют горячий воздух круглые сутки.
«Моей маме 79 лет, — пишет жительница одной из улиц столицы, — и для нее стало большой проблемой спуститься с третьего этажа на улицу. От горячего воздуха в подъезде она не раз падала в обморок. А все из-за переустановленных внешних блоков кондиционеров. Кому только не жаловались, ответ один: «таков приказ, ничего не можем сделать», — и при этом советуют: «забирайте маму к себе».
Ашхабадцы надеются пережить это лето, а саму Азиаду воспринимают как стихийное бедствие, которое побушует 10 дней и пройдет. Возможно, после этого власти столицы озаботятся проблемами ее жителей и повернутся к ним лицом.
Один комментарий к записи «Ашхабад: Из-за запретов жители ставят кондиционерные блоки в подъездах»
Кондиционеры типа сплит имеют несколько больших недостатков. Во-первых, они издают высокий технический шум, особенно ночью, когда люди спят, и создают неосознанный стресс. Во-вторых, они не вентиллируют воздух, а крутят только внутренный воздух, а в результате жизнедеятельности человека образовывается углекислый газ в помещении. В-третьих, режим тепла зимой осущает слизистые оболочки дыхательных путей, создавая угрозу заражения инфекциями. И в-четвертых, они на самом деле портят вид зданий.
Я бы хотел нижеследующее:
— Снять все сплиты
— Установить вместо них индивидуальные вентиляционные системы на квартиру «воздух снаружи-воздух во внутрь-воздух наружу». И это только для охлаждения, так как центральное отопление работает хорошо
— Запретить ввоз сплит-систем
— Потребовать от производетелй чтобы они разработали вышеупомянутую систему
— Внедрить такую систему.
А что правительство делает:
— Безалаберно снимает кондиционеры, без учета температуры в квартире
— Не предпринимает, не предлагает никакой лучшей альтернативы
— Создает к себе ненависть народа
— Срубает деревья
— Топит в бетоне и асфальте город, тем самым способствует потеплению климата