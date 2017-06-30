Ашхабад: Из-за запретов жители ставят кондиционерные блоки в подъездах

В Туркменистан пришла летняя жара. Температура воздуха в тени поднимается выше 40-градусной отметки. Но спасительных тенистых мест в столице становится все меньше. Недавно АНТ рассказывали о том, что некогда зеленый Ашхабад все более закатывается в бетон, пришедший, в свою очередь, на смену вырубленным многолетним деревьям. Местные жители говорят, что потребуются десятилетия, чтобы новые саженцы своей кроной могли защищать от жгучего туркменского солнца.

Но и бетонные тротуары, и забетонированные дворы и площадки – не единственная беда горожан. Спасения от жары нет даже в собственной квартире, где люди чувствуют себя, как в сауне. Причина в том, что запрещено устанавливать кондиционеры на той части домов, которые просматриваются с «протокольных» трасс. Особенно страдают те жильцы, чьи окна только и выходят что на эту сторону дома.

Запрет на кондиционеры связан с предстоящими в сентябре Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам: по мнению властей, все, что портит внешний вид города, должно быть убрано, снесено. Это требование напрямую касается и кондиционеров.

Не так-то просто переустановить внешний блок в другое место, еще сложнее это место отыскать. Те, кто живут на последнем этаже, переносят блоки на крышу, жильцы первого этажа устанавливают их над почтовыми ящиками у выхода из подъезда. Жителям промежуточных этажей ничего другого не остается, как прикрепить тяжелый кондиционерный блок над своей входной дверью или на стене рядом. Ашхабадцы говорят, зайти в подъезд и подняться на свой этаж в летнюю жару стало просто невыносимо – блоки гоняют горячий воздух круглые сутки.

«Моей маме 79 лет, — пишет жительница одной из улиц столицы, — и для нее стало большой проблемой спуститься с третьего этажа на улицу. От горячего воздуха в подъезде она не раз падала в обморок. А все из-за переустановленных внешних блоков кондиционеров. Кому только не жаловались, ответ один: «таков приказ, ничего не можем сделать», — и при этом советуют: «забирайте маму к себе».

Ашхабадцы надеются пережить это лето, а саму Азиаду воспринимают как стихийное бедствие, которое побушует 10 дней и пройдет. Возможно, после этого власти столицы озаботятся проблемами ее жителей и повернутся к ним лицом.