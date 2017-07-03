Туркменские чиновники придумали новый способ обогащения

В Туркменистане набирает обороты способ обхода недавно введенных правил, разработанных правительством в условиях экономического кризиса. О новой придумке туркменских чиновников АНТ стало известно из сообщений, поступивших сразу из нескольких регионов страны.

Согласно действующим сегодня правилам, каждый работающий в Туркменистане может ежемесячно переводить часть зарплаты на международную банковскую карту Visa или MasterCard. Сумма не должна превышать 3500 манатов, или 1000 долларов по официальному курсу Центрального банка Туркменистана. Простые рабочие с зарплатой менее одной тысячи манатов в месяц и не помышляют о загранице, где им могла бы понадобиться иностранная валюта, они и так едва сводят концы с концами, порой живя в долг, им международную карту открывать нет никакого смысла.

Этим обстоятельством и пользуются лица, занимающие руководящие должности. Их цель – перевести как можно больше манатов на пластиковые карты международных платежных систем с последующим получением средств в долларах за рубежом.

Схема перевода денег выглядит следующим образом. Чиновник среди своих подчиненных находит того, кто по причине отсутствия средств не имеет международной банковской карты, вручает ему 3500 манатов и просит открыть карту на свое имя с вложением этих денег. При этом человек отстаивает многочасовую очередь в банке, который в день обслуживает не более 50 человек, в то время как желающих в разы больше.

Новая услуга не бесплатна и оплачивается по-разному – 120-200 манатами, денежной премией из фонда предприятия либо несколькими днями оплачиваемого, опять-таки за счет бюджетных средств, отпуска.

Чтобы подчиненный смог попасть в число тех, кого банк успеет обслужить за рабочий день, начальники разного уровня освобождают его от работы на весь день. Поскольку людей в Туркменистане, живущих за чертой бедности, немало, как немало и низкооплачиваемых работников, то найти тех, кто готов ради выгоды или отгула несколько часов простоять в очереди, не проблема. В некоторых организациях Дашогуза и Балканабада руководители, имеющие «левые» доходы, пользуются услугами десятков своих подчиненных, которые открыли пластиковую карту на свое имя и регулярно пополняют ее деньгами руководителя. Получается так: карта оформляется на одного человека, а деньги на ней совсем другого.

В некоторых регионах руководители настолько злоупотребляют своим служебным положением, что ежемесячные потери рабочего времени персоналом уже не поддаются подсчету.

«Иной раз одна треть штата отсутствует на своем рабочем месте: кто-то стоит в очереди, чтобы положить на банковскую карту деньги начальника, а кто-то находится в отгуле за уже оказанную в этом месяце услугу. Все имеют собственный интерес, а государство остается в убытке», — сообщил работник одного из госпредприятий в Дашогузе.

И это лишь одна часть махинации с конвертацией маната туркменских чиновников. Второй этап состоит в следующем. Когда за год на каждой из карт наберется энная сумма, скажем, 42 тысячи манатов (3500 манатов помножить на 12 месяцев), руководитель забирает все карты с записанными ПИН-кодами доступа к ним и едет в Турцию, чтобы там снять доллары. За 42 тысячи манатов по курсу ЦБ Туркменистана он имеет 12 тысяч долларов. А таких карт у чиновника может быть и пять, и десять…

Обычно после таких операций банки блокируют карты владельцев, так как те при очередной попытке положить деньги на счет не могут доказать факт пребывания за рубежом – в паспортах нет штампов въезда и выезда за границу. Но для начальников это не проблема – они ищут и находят новых людей.

«Они снимают там по 100 тысяч и более долларов, а потом умудряются либо привезти эти деньги в страну и продать их тут по базарному курсу (он выше почти в два раза), либо же закупить товар в Турции и привезти на реализацию в Туркменистан. В любом случае выгода очевидна», — сообщил источник из Балканского велаята.

В условиях экономического кризиса в Туркменистане и нехватке иностранной валюты процесс расслоения общества на богатых и бедных приобретает особый масштаб. И в этом процессе и те и другие стараются использовать любой шанс. Одни – для приумножения своего состояния, а другие – чтобы просто выжить.

Азат Хатамов