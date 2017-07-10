Причиной ДТП на Кипре стало превышение водителем допустимой скорости

10.07.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , 2 822

Фото с сайта Kibris724

Причиной аварии на трассе между городами Кириния и Алсанджак на Северном Кипре вечером, 9 июля, стало значительное превышение допустимой скорости и небрежная езда. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило издание Kibris724.

По данным ресурса, водитель автомобиля 26-летний уроженец Туркменабада Рустем Худайбердыев превысил скорость, не справился с управлением, после чего машина влетела на заградительный барьер, перевернулась и проехала на крыше несколько метров.

В результате катастрофы 29-летний туркменистанец Азамат Раджапов погиб на месте, а 26-летний Нармурат Мамметкулиев был доставлен в больницу с серьезными ранениями. Водитель и еще один пассажир — 26-летний Деркарджан Чарыев, не пострадали. Все четверо уроженцев Туркменистана были друзьями.

Местное издание Kibris Gazetesi сообщает, что молодые люди приехали на Кипр на заработки.

ОБСУДИТЬ (2)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Туркмены попали в крупное ДТП на КипреТуркмены попали в крупное ДТП на Кипре
Разыскивается за «единобожие и экстремизм»Разыскивается за «единобожие и экстремизм»
Гельды Кяризов пока не намерен возвращаться в ТуркменистанГельды Кяризов пока не намерен возвращаться в Туркменистан
«Прощай, Туркменистан!» — Интервью с бывшими соотечественниками, покинувшими страну навсегда«Прощай, Туркменистан!» — Интервью с бывшими соотечественниками, покинувшими страну навсегда

2 комментария к записи «Причиной ДТП на Кипре стало превышение водителем допустимой скорости»

  1. Власти твари. Если бы ценили своих граждан они бы так не ездили на заработки по другим странам.
    Все вышестоящие чиновники вплоть до самого клоуна!!! Дай бог чтобы ваши дети и внуки погибли в таких же обстоятельствах!!!
    Аминь! Аминь! Аминь!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.