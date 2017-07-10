Причиной аварии на трассе между городами Кириния и Алсанджак на Северном Кипре вечером, 9 июля, стало значительное превышение допустимой скорости и небрежная езда. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило издание Kibris724.
По данным ресурса, водитель автомобиля 26-летний уроженец Туркменабада Рустем Худайбердыев превысил скорость, не справился с управлением, после чего машина влетела на заградительный барьер, перевернулась и проехала на крыше несколько метров.
В результате катастрофы 29-летний туркменистанец Азамат Раджапов погиб на месте, а 26-летний Нармурат Мамметкулиев был доставлен в больницу с серьезными ранениями. Водитель и еще один пассажир — 26-летний Деркарджан Чарыев, не пострадали. Все четверо уроженцев Туркменистана были друзьями.
Местное издание Kibris Gazetesi сообщает, что молодые люди приехали на Кипр на заработки.
2 комментария к записи «Причиной ДТП на Кипре стало превышение водителем допустимой скорости»
Власти твари. Если бы ценили своих граждан они бы так не ездили на заработки по другим странам.
Все вышестоящие чиновники вплоть до самого клоуна!!! Дай бог чтобы ваши дети и внуки погибли в таких же обстоятельствах!!!
Аминь! Аминь! Аминь!
Это из-за власти водитель превышал скорость?