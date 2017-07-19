«Всё его тело было синим от побоев». Из тюрьмы «Овадан-Депе» привезли очередной труп осужденного мусульманина

24 июня в поселок Ургенджи, близ г. Туркменабада на востоке страны, привезли тело Азиза Гафурова – очередного умершего в тюрьме «Овадан-Депе» мусульманина. Азиз был одним из тех, кого осудили на длительный срок по делу группы членов неформальной мусульманской общины и ее лидера Бахрама Сапарова.

«Всё тело Азиза было синим от побоев, даже телом это назвать трудно, оно было нереально худым и обвисшим», — рассказал человек, присутствовавший на обряде омовения покойного.

С родителей умершего, а так же с его родственников взяли расписку о неразглашении. По информации источника, Азиз был в одном из последних потоков арестованных мусульман. С момента его задержания прошло чуть более полутора лет. Он был 1982 года рождения.

О преследовании неофициальной мусульманской общины в Туркменабаде АНТ сообщали и ранее. Напомним, несколько десятков молодых людей формально осудили по ряду статей, в том числе в заговоре с целью захвата власти, призыве к насильственному изменению конституционного строя, возбуждении социальной, национальной или религиозной вражды, а также создании преступного сообщества и других тяжких преступлениях.

На самом деле ребят «закрыли» за их чрезмерную, по мнению властей, веру. Молодые люди на протяжении нескольких лет собирались своим кругом и изучали ислам по разрешенным муфтиятом Туркменистана книгам, устраивали свадьбы по мусульманским обычаям. На встречах общины их глава Бахрам Сапаров учил молодых людей быть сдержанными и снисходительными к окружающим, уважать родителей, вести здоровый образ жизни и избегать внебрачных половых связей. В поведении многих юношей отмечалось немало положительного: они бросали курить, употреблять спиртное и участвовать в драках.

Источники сообщают, что количество осужденных в рамках данной кампании может достигать свыше ста человек.

Суды в отношении всех проходили в закрытом режиме, родственники осужденных до сих пор официально не проинформированы, за что, на самом деле, были осуждены их близкие, на какой срок и где они отбывают наказание.

С лета 2016 года известно, как минимум, о двух случаях смерти в тюрьме AH-T/2 («Овадан-Депе») – тела Лукмана Яйланова из Гарабекевюльского этрапа и Наркулы Балтаева из бывшего колхоза Искра выдали родственникам. С них также взяли расписку о неразглашении.

На самом деле, погибших в тюрьме гораздо больше, сообщили источники АНТ. В марте этого года родственникам вернули тело 33-летнего Мурада. Eго фамилию выяснить не удалось, однако известно, что он проживал в центре Туркменабада, близ Зеленого базара, недалеко от 11-й школы.

В январе норвежская организация по содействию религиозной свободе «Форум 18» опубликовала имена 20 осужденных членов мусульманской общины.