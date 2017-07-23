SOS! Поможем туркменистанцу Жене Абдыеву обрести шанс на жизнь

Редакция АНТ получила письмо с криком о помощи в лечении нашего соотечественника – 11-летнего жителя Мары, ученика школы №14 Евгения Абдыева.

У Жени – один из самых сложных вариантов гепатита B+D, приводящий к необратимому состоянию, когда единственным выходом сохранить жизнь является пересадка печени от донора. Диагноз поставлен в Туркменистане и полностью подтвержден в индийских клиниках PSRI и Fortis Hospital.

История болезни Жени такова. В начале 2017 года родители стали замечать, что у мальчика увеличивается живот. Подумали, что ребенок мало двигается, оттого и поправляется. Но позже и общее самочувствие ухудшилось, и живот по-прежнему вырастал… В итоге обратились к врачу, который во время обследования обнаружил увеличенные печень и селезенку.

Причиной возникновения тяжелого заболевания могла стать инфекция, занесенная через кровь во время удаления Жене зуба в октябре 2016 года. Такого вида гепатит может попасть человеку только через зараженную кровь, грязные инструменты или во время внутриутробного развития через плаценту от больной матери. Кстати, у мамы мальчика при обследовании также выявлен гепатит В, но, к счастью для нее, в спящем состоянии.

После постановки диагноза в Ашхабаде родители Жени стали искать клиники, готовые взять мальчика на лечение. Госпиталь Fortis в Индии оказался одним из наиболее оптимальных вариантов, где готовы провести ребенку из Туркменистана трансплантацию печени от его родной тети. Но вопрос уперся в деньги. Госпиталь выставил счет на сумму 34000 долларов США. Семья продала 2-комнатную квартиру в Мары, за которую она не выручили даже 20 тысяч. Помогли родственники, друзья семьи, знакомые и незнакомые люди, откликнувшиеся на просьбу собрать недостающую сумму. Сам госпиталь сделал скидку на 2100 долларов, но остались еще 1900, без которых мальчика не возьмут на операцию. Помимо этого, по прилете в Индию случились еще траты на обследование, на анализы реципиента и донора – в общей сложности 3500. Таким образом сумма возросла без малого до 6000 долларов.

Родители Жени по нашей просьбе посчитали, какие еще расходы предстоят. Оказалось, что это проживание и питание семьи и послеоперационное восстановление Жени сроком, как минимум, 3 недели, то есть плюс 1 тысяча. Итого семье необходимо дособирать 7000 долларов.

Родители Жени обращаются ко всем неравнодушным людям дать шанс их ребенку на долгую жизнь. Любая помощь, даже небольшая сумма, окажется кстати. Как из маленьких ручейков получается широкая река, так и из небольших пожертвований наберется необходимая сумма. Времени осталось немного – всего три недели. За это время Женя и его семья надеются получить поддержку от добрых людей.

В данный момент мальчик, тетя-донор и родители находятся в Индии, а сбор помощи в Туркменистане они поручили двум надёжным людям, проживающим в Мары и Ашхабаде.

В Мары это Арфеня, тел.:+99366452449 и +99363542678.

В Ашхабаде Галина Ивановна, тел.:+99366214389.

Есть возможность обналичивать с номеров.

Для жертвователей за пределами Туркменистана:

WESTERN UNION на имя Жениного отца AMIROV ALEKSEY (перевод в Индию).

Мы также предлагаем направлять средства для Жени Абдыева на наш сайт (PayPal). Предварительно просьба связаться с нами по каналу прямой связи. Все средства будут переведены семье Жени.

Все медицинские документы и счета публикуются для подтверждения реальности истории Жени.

Надеемся на вашу помощь!