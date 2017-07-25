В Ашхабаде появились кассы по продаже билетов на Азиаду

В разных точках столицы Туркменистана установлены кассы по продаже билетов на Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре.

Данный снимок был сделан корреспондентом АНТ во Втором парке Ашхабада, но подобные будки поставили и в других местах массового скопления горожан. Пока они закрыты. На сайте исполкома игр расплывчато сказано, что продажа билетов начнется «летом». Цены на игры будут от 7 до 10 манатов, а место на церемонии открытия – от 50 до 500 манатов.

Ранее стало известно, что партнером игр стал национальный авиаперевозчик «Туркменховаёллары». В салонах самолетов наклеены стикеры, посвященные Азиаде.

По самым скромным подсчетам, 10 дней предстоящих игр обошлись казне в 7.2 миллиарда долларов. Эта цифра включает в себя строительство олимпийского городка и нового аэропорта. Независимые СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщали, что для проведения игр требуется дополнительно 1.5 миллиарда долларов. По их данным, изыскать эти средства поручено министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову, который в течение короткого времени побывал с рабочим визитом в разных странах СНГ.