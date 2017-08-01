Красный Полумесяц Туркменистана: «Клевета завистников» или правда глаза колет?

Материал АНТ «По велению сестры. О ситуации внутри Общества Красного Полумесяца Туркменистана» от 6 июля вызвал бурный отклик среди читателей, особенно в социальных сетях. Наших авторов, видимо, задели за живое комментарии на эту тему двух действующих сотрудников НОКПТ – начальника отдела медицинских программ и, по совместительству, руководителя организационного отдела Огулширин Карлиевой и Гуванча Хуммедова – менеджера коммерческих аптек при Обществе.

Назвав материал АНТ «безосновательной клеветой завистников», а на самом деле Красный Полумесяц Туркменистана «процветает с каждым днем», их комментарии, по сути, подтверждают приведенные нами факты: увольнения сотрудников в НОКПТ действительно были, от предоставления горячего питания Общество отказалось, дресс-код существует, но все, мол, по закону и на все были веские причины. Заодно авторы не забывают обелить генерального директора Общества – сестру президента Г. Бердымухамедова Гульнабат Довлетову.

«Генеральный директор НОКПТ с первых дней своей деятельности создала, не побоюсь этого слова, человеческие условия работы, светлые кабинеты и все технические оснащения, необходимые для работы», — написала, в частности, Огулширин Карлиева.

Ее коллега Гуванч Хуммедов ей вторит: «Я, как один из давно работающих сотрудников этой организации, могу с уверенностью заявить, что за последнее время НОКПТ проделало огромный путь от организации, которая во многом зависела от донорских финансовых средств до полной финансовой самостоятельности. Это стало возможно благодаря принятию Генеральным Директором НОКПТ своевременных и, как показало время, правильных решений по укреплению финансовой самостоятельности организации, в частности, решение по диверсификации доходоприносящей деятельности НОКПТ, которое было поддержано руководством и сотрудниками».

Говоря о достижениях Общества, Г. Хуммедов, среди прочих, приводит и такие факты:

1. С 2014 года автопарк обновился и увеличился в несколько раз. При этом все вновь поступившие автомобили были получены безвозмездно в качестве пожертвований.

2. Впервые в гуманитарной деятельности НОКПТ стали принимать активное участие предприниматели и бизнесмены Туркменистана. Поддержка предпринимателей выражается в осуществлении пожертвований как финансовыми средствами, так и товарами народного потребления, таких как мясо, мука, макаронные изделия, молочные изделия, сахарный песок, растительные масла, крупы, средства гигиены и т.п.

Авторы первого материала АНТ – близкие к Обществу люди, не могли не оставить комментарии Карлиевой и Хуммедова без внимания и рассказали редакции другие особенности работы Общества и поведения его гендиректора. Они считают, что в НОКПТ испугались за возможные последствия со стороны Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца: туркменская организация хоть и является национальной, но она также является частью Международного Движения КККП и частично получает от него финансирование. По понятным причинам свои имена источники АНТ раскрывать не могут, опасаясь мести со стороны всесильной сестры.

«Раньше в Общество сотрудников принимали на конкурсной основе, и это было в соответствии с принципами международной федерации КККП. Теперь гендиректор Довлетова принимает исключительно тех, кто ей понравился лично или по родственному признаку. Так опытного сотрудника с многолетним стажем Мердана Кемжаева, возглавлявшего отдел по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сестра уволила, а на его место взяла человека с улицы, не имеющего опыта подобной работы. Этот отдел вовсе был на некоторое время расформирован, но позже заново открыт, т.к. без него Общество вообще не может функционировать», — сообщил источник.

Один из действующих сотрудников рассказал АНТ, что коллектив больше всего возмущает семейственность, которую создает в данной организации ее генеральный директор. В первом материале мы уже писали о племяннике Довлетовой и одновременно ее зяте Шамураде Реджепове, который под эгидой НОКПТ управляет сетью аптек (их менеджером и является автор комментариев Гуванч Хуммедов). Источник указывает, что и бухгалтер Общества Эзиз Гараев является близким родственником Гульнабат Довлетовой. Брат Гараева женат на одной из ее четырех дочерей. Получается, что родственник сестры президента имеет непосредственное отношение к финансам организации.

На международные форумы КККП Довлетова пытается отправлять их же. Два года назад Г. Довлетова включила в делегацию на генассамблею Международного Комитета Красного Креста и Международной федерации КККП свою дочь Марал – жену того самого Шамурада. Но дама в итоге не поехала.

Отклики поступили и от туркменских предпринимателей, столкнувшихся с Гульнабат Довлетовой.

«Прочитал комментарий Гуванча Хуммедова и не могу не ответить на него, потому что сам имел однажды глупость сделать пожертвование в Красный Полумесяц. Сразу скажу, что было это не на добровольных началах, а под давлением Довлетовой. Она пользуется тем, что является родственницей президента, благодаря чему заставляет людей, занимающихся бизнесом, делать то, что нужно ей. Каждые праздники толпы предпринимателей целыми машинами привозят ей подарки, а в день ее рождения, 22 июля, весь большой холл Общества заставлен дорогими цветами. Цветов так много, что случайные посетители Общества думают, что там кто-то скончался. Цветы, дорогой парфюм и конфеты привозят и все местные эстрадные исполнители, она «крышует» и их. Ни один из них не смеет выступить где-то на чьем-то торжестве без санкции сестры. Среди моих знакомых бизнесменов есть те, кто стремится быть в милости у Довлетовой и получать от нее бонусы в виде беспрепятственной конвертации валюты, очистки товара на таможне, свободного выезда за границу, получения земли под строительство и т.д. Я их понимаю, но сам так не могу…»

Действующие сотрудники Общества говорят, что первая публикация АНТ вызвала негодование и ярость у сестры президента. Она заставила своих самых преданных подчиненных Огульширин Карлиеву и Гуванча Хуммедова ответить, но те фактически ничего опровергнуть не смогли. Хотя они и говорят, что с приходом Довлетовой работа Общества улучшилась, на самом деле она уничтожила всю волонтерскую сеть — основу деятельности НОКПТ. Сейчас, когда им нужны волонтеры, она просто звонит в любой вуз и говорит, что ей нужно столько-то студентов. Но это не волонтеры, они не обучены. Раньше волонтеры проходили специальные тренинги, нередко с выездом, был специальный проект, который финансировался британским Красным Крестом.

Гульнабат Довлетова создала свой маленький культ личности в Обществе. Эти фотографии сестры в рамочке стоят на рабочих столах ее лакеев: Огулширин Карлиевой и секретаря Айны Караджаевой…

АНТ благодарят своих источников за предоставленную информацию. Со своей стороны сообщаем, что готовится статья на английском языке, которая будет разослана в международные организации, являющиеся донорами этого движения, и, в первую очередь, в Международный Комитет Красного Креста и Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца.