Турецкие рабочие туркменской фирмы «Чепер Гурлушык» просят президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана помочь вернуть им задолженность по зарплате в размере $500 тысяч. Отчаянные рабочие разместили свое обращение на Ютубе.
В последние годы Туркменистан испытывает острую нехватку валютных средств для выплаты долгов зарубежным фирмам и поставщикам. В целях экономии средств власти ввели значительные органичения на валютные операции для местных предпринимателей, занимающихся импортом товаров в Туркменистан. Данные меры привели к росту коррупции и удорожанию цен на продукты питания и товары народного потребления.
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2 комментария к записи ««Господин Эрдоган! Вся надежда на вас!»»
Пожалуй, это первый раз, когда я поддерживаю бердуна. Этих турецких пиявок давно надо выгнать . Все их постройки выполнены с нарушениями всех норм и стандартов, им наплевать на последствия — главное нажива. А сейчас ходит и воет вовсю, видите ли ему не заплатили.
Забудьте, что попало в Туркмению, то пропало. Родина вам все прощает. Не смешите его копыта…