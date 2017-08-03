«Господин Эрдоган! Вся надежда на вас!»

03.08.2017 в рубрике Главное, Экономика. Метки: 2 816

Турецкие рабочие туркменской фирмы «Чепер Гурлушык» просят президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана помочь вернуть им задолженность по зарплате в размере $500 тысяч. Отчаянные рабочие разместили свое обращение на Ютубе.

В последние годы Туркменистан испытывает острую нехватку валютных средств для выплаты долгов зарубежным фирмам и поставщикам. В целях экономии средств власти ввели значительные органичения на валютные операции для местных предпринимателей, занимающихся импортом товаров в Туркменистан. Данные меры привели к росту коррупции и удорожанию цен на продукты питания и товары народного потребления.

ОБСУДИТЬ (2)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Туркменистан: Валютный кризис продолжается (видео)Туркменистан: Валютный кризис продолжается (видео)
Таможня добро не дает. Туркменские предприниматели столкнулись с очередным препятствиемТаможня добро не дает. Туркменские предприниматели столкнулись с очередным препятствием
Туркменистан: Товарно-сырьевая биржа вводит жесткие условия для предпринимателейТуркменистан: Товарно-сырьевая биржа вводит жесткие условия для предпринимателей
Туркменистан: Western Union отказывается выдавать деньги, если у получателя имеется счет в банкеТуркменистан: Western Union отказывается выдавать деньги, если у получателя имеется счет в банке

2 комментария к записи ««Господин Эрдоган! Вся надежда на вас!»»

  1. Пожалуй, это первый раз, когда я поддерживаю бердуна. Этих турецких пиявок давно надо выгнать . Все их постройки выполнены с нарушениями всех норм и стандартов, им наплевать на последствия — главное нажива. А сейчас ходит и воет вовсю, видите ли ему не заплатили.

    Ответить

  2. Забудьте, что попало в Туркмению, то пропало. Родина вам все прощает. Не смешите его копыта…

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.