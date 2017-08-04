Страшно жить в стране… (народное творчество)

Продолжая тему Азиады, о своей стране пишу памфлет.
Что за жизнь сейчас в Туркменистане? – вам даю здесь лично свой ответ.
Страшно жить в стране, где Азиада жуткий набирает оборот;
Где собак и кошек убивают — уж на миллионы счет идет.
Убивают палками, железом, их в мешки по многу штук кладут.
Отправляют трупы за город, самосвалами на свалку их везут.
В ямах там, в мешках ещё живые, чуть дыша мяукают коты,
А собаки в точности, как люди, воют, умирая без воды.
Страшно жить в стране пред Азиадой: глупость набирает оборот.
— Эй, не ставь машину, где не надо!
— Вырубай деревья в полный рост!
Все деревья в городе срубили, а жара сильнее с каждым днём,
Кондиционеры с окон убирают – дескать, пусть горят они огнем!
Главное, чтоб для туристов Ашхабад мог чистотой блистать,
А на самом деле их не пустят пешеходом по стране гулять.
Знает президент: чревато это — отпускать туристов по земле,
Потому призвал он всех желающих просто полетать на корабле.
«Он» создал аттракцион «великий» — вертолётом город облетать,
Чтоб турист однажды не заметел: президенту ж на народ плевать!
Чтобы казней кошек не увидел и собак, которых бьют и… чтят:
Бьют на улицах прутом, железом, а на Азиаде той украсят стяг.
Лицемерия стране не занимать, лицемерия у нас мешки:
Лишь сегодня чтим мы алабая, завтра намотаем на пруты его кишки.
Мерзко жить в стране, где общепиты грязью и отходами полны;
Где врачи бездарны до такого, что лечиться едем вне страны.
Где открыто, не боясь огласки, каждый взятку запросто берет —
От совсем малюсенького клерка до министра, а закон не ставит и в почет.
Тошно жить в стране, где подкуп – норма:
«При покупке дома «шапку» дай!»
«Поступить учиться хочешь? Но меня, смотри, не забывай!»
Страшно жить в стране, где с каждым годом, всё тупее и глупей народ,
Где боятся выкрикнуть: «Свобода!», чтоб начать истории отсчет.
Стыдно жить в стране, где преклоняясь, палачу целуют руки все:
Прокуроры, «Адалат», полиция, — пополам сгибаясь в поясе.
Лишь немногие кричат и проклинают президента-палача, режим,
Но он их технично убирает, вот и критикан уже судим.
Люди мира, не тупите взор свой, посмотрите трезво на страну,
Там, где Аркадаг-диктатор правит.
Сбросьте с глаз свою вы пелену!
Стихотворение поступило в редакцию по каналу обратной связи.
3 комментария к записи «Страшно жить в стране… (народное творчество)»
Стихотворение написано сердцем, выстрадано. Молодец автор, весьма талантливо.
Написано сердцем, чувствуется, что выстрадано, спасибо автору.
Воры в Туркмении создали заповедник,
тупых зверей там стали разводить!
Страну в зверятник, звери превратили — все люди говорят,
и вертел для зверей просили на ковать!