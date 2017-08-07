Отпуск с оглядкой на президента

Можно себе представить, как же должны были возрадоваться члены семей спикера Меджлиса Туркменистана, членов Кабинета министров, шефов правоохранительных и силовых структур, словом, всех высокопоставленных чиновников, когда глава государства отправил их в трехнедельный отпуск. С 10 июля, в самое пекло туркменского лета, с наставлениями от президента хорошо провести время вместе с семьями, туркменская политическая элита отправилась отдыхать и поправлять подорванное на тяжелейшей государственной службе здоровье. Да и как не радоваться, если мужья и отцы, проводившие по 16-18 часов на работе, в течение трех недель будут принадлежать им — женам, детям и внукам, а не президенту.

Надо ли говорить, что каждая семья строила свои планы на отпуск. Поездка на берег Каспия или в родные места, чтобы поклониться могилам предков, навестить родню. Детям правительственных чиновников, как и внукам Аркадага, тоже хотелось вместе со своим отцом провести время: поплавать, порыбачить, проехаться верхом на лошади, почитать интересную книжку или, может, сочинить музыку…

Но, увы, все планы взрослых и детей пошли прахом, ибо уже в начале третьей недели положенного отдыха, 25 июля, президент прервал увольнение своих заместителей по кабмину и других госчиновников для участия в церемонии открытия коттеджного комплекса в Ашхабаде. Как всегда бывает на подобных мероприятиях, члены правительства прибыли к месту торжества задолго до появления босса, терпеливо ожидали его, потом шли за ним по пятам, всякий раз дружно и громко аплодируя Аркадагу.

В тот же день телевидение показало, как находящиеся в отпуске члены правительства в полном составе сопровождали посетившего Олимпийский городок и новый офис общественных организаций президента.

Получилось, что последняя из трех, отведенных Г. Бердымухамедовым на отдых чиновникам, неделя ничем не отличалась от обычной рабочей. Все те же встречи и проводы главы государства, бесконечное ожидание конца церемонии, постоянная напряженность в необходимости пребывать в готовности номер один, чтобы, если потребуется, тут же выполнить волю Аркадага. Так было, например, 27 июля.

В тот день высшие руководители и официальные лица сперва провожали в ашхабадском аэропорту отправившегося в свой краткосрочный отпуск президента, но уже спустя час, как показало телевидение, опередив шефа, встречали его на летном поле, у трапа самолета, в аэропорту Туркменбаши, выстроившись в одну шеренгу и рьяно аплодируя. Вот как об этом сообщил вечером диктор информационной программы «Ватан»:

«Через некоторое время самолёт президента приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши, где Гурбангулы Бердымухамедова встречали председатель Меджлиса, члены правительства, руководители военных и правоохранительных органов и хяким Балканского велаята, с которыми он провёл совещание».

И последние несколько дней своего трудового отпуска туркменские чиновники провели с президентом. Встретив главу государства, они не отправились к своим семьям, отнюдь, — а дружно наблюдали за тем, как Аркадаг на спортивных тренажерах, согласно сообщению ТДХ, «продемонстрировал свою прекрасную физическую подготовку».

Фактически вся политическая элита должна была отдыхать вплоть до 31 июля. Но Хозяин, как за глаза называют Г. Бердымухамедова некоторые чины в правительстве, словно барин: захотел – позволил отпуск, захотел – прервал его. И никакие трудовые кодексы туркменским чиновникам не помогут, хотя статья 105 ТК допускает отзыв из отпуска только с письменного согласия работника. Думаете, у спикера Парламента Акджи Нурбердыевой кто-то просил подобное согласие? Или у главы МИД Рашида Мередова? Отнюдь.

Туркменские высшие чины живут не своей жизнью. У них вырабатывается условный рефлекс на команду из президентского дворца. Велели всем прибыть 26 июля в Авазу – все немедленно прибыли. Указали, что надо ждать, а потом хлопать в ладоши – подчинились, как один, даже де-юре независимый от президента спикер Парламента. Сказали, что надо перед телекамерой выполнить некоторые упражнения на спортивных тренажерах – тут же побежали. Все на уровне рефлексов. Телезрителям смешно видеть, как далеко не спортивная председатель Меджлиса, по сути, уже бабушка, работает на спортивном снаряде, разрабатывая бицепсы и трицепсы, как пузатые вице-премьеры в одинаковых спортивных костюмах с усердием тягают штангу, а потом еле поспевают за мячом на спортплощадке.

Чиновники, очевидно, надеялись, что после таких насыщенных спортивных упражнений в тренажерном зале глава государства отпустит их таки догуливать оставшиеся от законного отпуска дни. Но не тут-то было! Аркадаг вернулся в столицу и, по прибытии, провел в аэропорту Ашхабада выездное заседание Кабинета министров, на которое были приглашены его заместители, руководитель Меджлиса, главы военных и правоохранительных органов страны, хякимы Ашхабада и Ахалского велаята.

29 июля, в один из последних дней отпуска, выяснилось, что до старта предстоящей «Азиады-2017» осталось 50 дней и потому на этот день намечены спортивно-массовые мероприятия, в частности, велокросс с участием и во главе с Аркадагом. Ну, не может Аркадаг прокатиться на велосипеде один, ему нужна свита, его обязана сопровождать та же отпускница Акджа Нурбердыева, другие находящиеся де-юре на отдыхе члены правительства и руководители всех государственных, правоохранительных и военных структур.

Фактически 31-го закончился официально отведенный срок на отдых. А там для туркменских чиновников начнется новый рабочий год. Год жизни в полусогнутом состоянии, с максимально обостренным слухом и готовностью по первому требованию или звонку оказаться на услужении у своего Хозяина.

Атаджан Непесов, специально для АНТ