Дипломатические ведомства за рубежом приостановили выдачу виз в Туркменистан

08.08.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 1 1316

«На сентябрь визы не выдаем». Такой ответ слышат в эти дни посетители консульских отделов и служб Туркменистана в разных странах, в том числе в Российской Федерации, где особенно много желающих по разным причинам посетить Туркменистан.

Выдача въездных виз приостановлена с начала августа. Как сообщили в туркменском консульстве в Москве, решение связано с проведением в Ашхабаде 17-27 сентября V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

«Планировали в сентябре поехать [в Туркменистан] с намерением навестить могилы родителей и других умерших родственников, собрали документы, заполнили анкету на получение соответствующего типа визы, но получили отказ, — сообщил АНТ читатель в России. – Отказали без объяснения причин. Возле консульства встретили еще людей, которые также пытались получить визу, но по приглашению близких родственников. Одному человеку посоветовали перенести поездку на октябрь».

Данную информацию подтверждают и другие читатели АНТ.

«В эти дни оформляют только срочные визы сроком до 1 сентября. На сам же сентябрь анкеты не принимают. Я попытался подать документы на октябрь, но и их не приняли, сообщив, что на этот месяц прием анкет, процедура рассмотрения документов и сама выдача виз начнется в сентябре, поэтому за визой на октябрь велели обратиться в начале сентября», — сообщил читатель.

Соотечественница по имени Джамиля не понимает, чем ее поездка с целью посещения могил родственников на кладбище «Ахунбаба» в Дашогузе может помешать проведению Азиады в Ашхабаде.

«Мы бы прилетели в Ашхабад и тут же, автобусом или на такси, поехали бы в Дашогуз. Ни на час не остались бы в столице, где никого у нас нет. Нам важно было именно в сентябре, в канун годовщины смерти свекрови, справить садака, созвать всех родственников на поминальный обед, посетить могилы и назад, домой. Но даже простое человеческое желание за наши немалые деньги (стоимость самой визы на 10 дней плюс 120 долларов за срочность ее оформления), оказывается, невозможно осуществить. Все знают, что в Туркменистан очень трудно, подчас невозможно попасть. Очень многие из тех, кто там родился и долгое время проживал, получают  отказ на въезд. А в сентябре из-за Азиады страна стала и вовсе закрытой для всех», — сообщила она.

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Один комментарий к записи «Дипломатические ведомства за рубежом приостановили выдачу виз в Туркменистан»

  1. Живуший в РФ рвутся Туркменистан.
    Здесь хочет уехать в Россию 2 млн граждан туркменистан к вам и всем правдами не остаться в РФ .
    Очень интересно.

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