Запрет на выступление вынуждает туркменских певцов покидать родину

Эстрадный певец Какаджан Реджепов спешно распродал все свое имущество и уехал из Туркменистана в другую страну. Впрочем, его поклонникам известно, где сейчас находится их кумир.

Творческая биография К.Реджепова в Ашхабаде оборвалась в связи с осуждением на 15 лет колонии известного исполнителя Назира Хабибова, с которым, как известно, они пели дуэтом. Источник АНТ, близкий к силовым структурам, утверждает, что Реджепова работники министерства национальной безопасности неоднократно предупреждали не носить бороду, он тот не реагировал, именно в этом, якобы, состоял запрет на профессию.

По другой информации, Реджепов впал в немилость сестре президента Гульнабат Довлетовой, которая контролирует деятельность всех эстрадных исполнителей Туркменистана, решает, где и когда им обслуживать.

Похоже, аналогичный исход ожидает и других популярных исполнителей в Туркменистане. Так, с марта текущего года запретили петь братьям Александру и Арсену Шахунц. Это известные на просторах бывшего Союза и за его пределами исполнители, в YouTube немало их записей, пользующихся, судя по многочисленным просмотрам и комментариям, популярностью у слушателей. Братьев вызвали в МНБ и озвучили приказ без объяснения причин.

Ответ был кратким: «Нельзя, и все!»

МНБ и МВД расправляются с музыкантами за малейшее непослушание. Так, популярного Бегмурада Аннамурадова, которого молодежь знает больше как диджея Бегу, выслали из столицы в город Мары, откуда он родом. Причина: Аннамурадов отработал вечер на свадьбе какого-то опального начальника МНБ.

«Откуда нам знать, кто есть кто, — недоумевают музыканты, — нас нанимают на мероприятие, мы честно исполняем свою работу и уезжаем». В случае с Бегой — ему пришлось отдуваться за грехи другого человека только лишь за то, что выступил на его свадьбе. Лес рубят, щепки летят…

Аналогичный пресс испытала на себя и известная в Туркменистане эстрадная певица Лачин Мамедова, чье творчество очень любил покойный Туркменбаши. По утверждению осведомленных людей, Лачин также ослушалась некоего сотрудника МНБ и, вопреки запрету, выступила в зале для высокопоставленных персон в ресторане «Алтын йылдыз», за что была выслана в Туркменабад, где вышла замуж и пребывает с семьей по сей день последние 7 лет. Л.Мамедова лишена права не только на профессию, но и на проживание в Ашхабаде.

Перечень табу для музыкантов в Туркменистане на этом не заканчивается. В конце весны-начале лета ряд исполнителей вызвали в МНБ и «популярно» объяснили, что все они должны продать свои автомобили черного цвета и пересесть на автомобили белого цвета. Мотивы такого решения, как обычно, озвучены не были.

По мнению некоторых экспертов, президент Г. Бердымухамедов с болезненной ревностью относится к тем людям, которые пользуются огромной популярностью у населения, особенно у молодежи. Перечисленные выше артисты – из этого числа, и они не воспевают Аркадага…