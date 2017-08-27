Ашхабад: У коммунальщиков вымогают деньги на Азиаду

Работников ряда столичных трестов, входящих в состав министерства коммунального хозяйства, обязали сдать 200 манатов [$28.5 по рыночному курсу, или $57 по курсу банка] на Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Из этой суммы 150 манатов берут за билеты на открытие Азиады, а остальные 50 – для оформления именных бейджиков с фотографией. Без такого бейджа на территорию олимпийского городка пускать не будут.

Деньги с работников берут обманным путем. Примерно неделю назад у всех потребовали паспорта якобы для проверки наличия прописки в Ашхабаде. Затем сказали, что для возврата документа им необходимо сдать деньги на Азиаду, иначе грозили увольнением.

«Конечно, мы возмущались, ведь зарплаты у нас и так невысокие да еще есть задержки с июня, но толку от нашего возмущения не было, другой работы нет», — сказал работник управления по очистке Копетдагского этрапа треста по очистке и благоустройству города Ашхабада.

С 2016 года власти Туркменистана регулярно удерживают часть зарплаты госслужащих на «нужды Азиады». В некоторых госорганах работники не досчитывают 100 и более манатов, в других – 20 и даже 30 процентов от оклада. Государственные и частные туристические организации председатель Госкомтуризма просит «добровольно пожертвовать» в Фонд исполкома Азиады-2017 для покрытия организационных расходов Игр.