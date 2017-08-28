Активист: Приют для животных – пыль в глаза общественности перед Азиадой

Новость последних чисел августа об открытии в столице Туркменистана первого приюта для бездомных животных, без преувеличения, облетела весь интернет. Крупнейшие информационные агентства один за другим стали пересказывать информацию о том, что власти в лице ряда госорганов чуть ли не ждали, когда, наконец, хоть кто-то подаст заявку на организацию подобного приюта.

Корреспондент РИА Новости в Туркменистане, например, пишет: «Минэкономразвития […] помогло [активисту Татьяне] Гальберг с оформлением нужных бумаг, Госкомитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам выделяет земельный участок под Ашхабадом для строительства вольеров и другой инфраструктуры, а министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Государственная ветеринарная служба министерства сельского и водного хозяйства бесплатно передали Центру медикаменты, перевязочные средства и т.д.».

Такая бурная реакция СМИ на, казалось бы, ординарное событие в любой другой стране понятна: в Туркменистане на протяжении последних лет систематически уничтожаются кошки и собаки, оказавшиеся на улице. Независимые туркменские издания не раз писали и публиковали фото— и видео-свидетельства того, как работники коммунальных служб палками, металлическими трубами, камнями и ломами забивают животных прямо в жилых дворах на глазах у детей. По поводу зверств коммунальщиков с одобрения высшего руководства страны местные активисты составляли петиции, писали телеграммы президенту, а всемирно известный Фонд защиты животных им. Бриджит Бардо публично выступил в защиту животных в Туркменистане.

Однако активисты в Ашхабаде уверены: данное решение властей и реакция СМИ – пыль в глаза международному сообществу в преддверии Азиады. Властям необходимо поднять имидж перед спортивным событием, но зверские убийства животных не прекращаются и по сей день.

«26 и 27 августа в столичном микрорайоне «Гаудан В» работница коммунальных служб отлавливала окрестных кошек и котят, заманивала их в мешки, завязывала и уходила, — сообщила редакции АНТ местная защитница животных Галина Кучеренко. – Свидетелями этого стали жители домов №28, 31 и 33. Если животное сильно брыкалось, она била мешок о бетон».

По информации, полученной редакцией от нескольких источников, отловленных кошек и собак коммунальщики за деньги сдают в ашхабадский зоопарк на корм хищным животным. Об том, что им за животных платят деньги, сказала и та женщина. До этого коммунальщики провели «зачистку» в микрорайонах «Гаудан А» и «Гаудан Б».

«Также помощь Центру пообещали министерство коммунального хозяйства и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана», — говорится в сообщении РИА Новости.

Наблюдатели недоумевают, какую помощь может оказать министерство коммунального хозяйства, если именно в его составе существуют целые бригады по отлову домашних животных? Активисты фиксировали не только самих живодеров, которые не стесняясь позировали, но и их служебные удостоверения.

Еще один довод в пользу того, что новость эта больше смахивает на PR-кампанию в канун Азиады, это то, что частный приют на даче Татьяны (кстати, известной больше как Силкина, а не Гальберг) существовал на протяжении нескольких лет до этого помпезного вручения ей патента на организацию приюта. Почему сейчас, а не полгода или год назад? Почему еще в начале февраля этот приют «кошмарили» некие комиссии, требуя от Татьяны и ее мужа предоставить паспорта на каждого питомца, а также паспорта тех, кто приносил им кошек и собак, паспортные данные, адреса и номера телефонов людей, взявших животное к себе домой?..

На главной фотографии: кошка в микрорайоне «Гаудан В», которую местные жители смогли отбить у живодерки от коммунальной службы. Подобные убийства животных будут продолжаться и до начала Азиады, и после ее завершения, уверены ашхабадские зоозащитники.