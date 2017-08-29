Туркменистан: Как бы пережить Азиаду

Накануне Азиады-2017 власти Туркменистана продолжают закручивать гайки в отношении собственных граждан, а также отменять ранее запланированные мероприятия с участием зарубежных гостей. По сообщениям источников АНТ, людей, проживающих в районе к/т «Парахат», а также на Московском проспекте, еще весной предупредили о том, что тем придется покинуть свои квартиры на время проведения Игр. На сегодняшний день это решение никто не отменял, жильцы готовятся к временному переселению.

16 августа в Ашхабаде планировалось проведение традиционной международной Книжной ярмарки, которая обычно продолжается три дня. На такой срок собирались приехать и гости из-за рубежа. Но сроки ярмарки решили сократить сначала до двух дней, потом до одного, а затем и вовсе отменили. Ну и правда, что уж пачкаться одним днем! Гости, само собой, понесли убытки, в частности, у многих делегаций, а именно у молдавской, пропали купленные в столицу Туркменистана и обратно авиабилеты, из-за отсутствия прямого авиасообщения пришлось выбирать маршрут через другие страны, что обошлось недешево. Товар для продажи на ярмарке был подготовлен и упакован. И никто за это не в ответе.

АНТ уже сообщали, что в столице продолжается уничтожение животных. Перед коммунальщиками стоит задача не оставить на улицах города ни одной кошки или собаки. Информация об открытии приюта для бездомных животных на поверку оказалась не более чем фикция. Турменистанцы с нетерпением ждут, когда же придет конец их мучениям.