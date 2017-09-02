На злобу дня. Карикатуры АНТ (02.09.2017)

«Слава покровителю!» — так переводится известная «кричалка» «Аркадага шохрат!» с туркменского языка. Естественно, адресуется она Гурбангулы Бердымухамедову, когда тот вводит в строй новые дома, села или предприятия. Сотни и тысячи статистов на протяжении нескольких минут кричат ему (нередко даже когда его самого в этот момент нет) эти слова в залах заседаний, на концертных площадках. Богатый туркменский язык имеет еще одно слово, близкое по звучанию слову «шохрат», — это «шохлат», что означает «колбаса». Источники АНТ среди студенческой молодежи шутят, что иногда вместо «шохрат» некоторые намеренно кричат «шохлат». Возможно, связано это с тем, что президент за последние годы сильно похудел. Неужели хотят, чтобы он поправился?

В последнее время в Туркменистане везде и всюду требуют справку об установке дома счетчиков на воду и газ. Например, без подобной справки невозможно пройти технический осмотр автомобиля. Пока не докажешь наличие счетчика в квартире, тебе не выдадут справку ни с места жительства, ни о составе семьи, ни другую нужную бумажку. Порой доходит до абсурда, когда люди на всякий случай берут с собой подобную справку при… выезде за границу! Это Туркменистан, говорят они, тут все возможно…

Сегодняшний имидж Бердымухамедова – это писатель, певец, композитор и ди-джей, который мастерски управляет лошадью (хотя не всегда удачно) и вертолетом, дрифтует на гоночном автомобиле, метко стреляет из оружия (чем искренне удивляет министра обороны и других силовиков), а также показывает чиновникам, как нужно накачивать бицепсы в спортзале. «А вы думаете быть президентом легко?!», — вопрошают его сторонники в соцсетях, отвечая на вопрос других пользователи, почему в Туркменистане при всех его богатствах население до сих пор живет небогато. Наш карикатурист соглашается: нелегко.

Есть идеи для новых работ? Присылайте их через форму обратной связи, в «Одноклассники», Лайн (ID: nzc1686w) или на Фейсбук.