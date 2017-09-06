После восьмилетнего забвения опальная туркменская певица Лачин Мамедова вновь вышла на публику, заведя профиль в Instagram. 20 августа она выложила три видеоролика, снятых, судя по всему, в звукозаписывающей студии.
Напомним, популярная эстрадная исполнительница Лачин Мамедова, к которой благоволил первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, около 8 лет назад была вместе с семьей выслана из столицы и отправлена на поселение в один из регионов страны.
Заведя страничку в соцсети, певица продемонстрировала, что она находится в отличной как физической, так и вокальной форме. Одна из песен посвящена Аркадагу – нынешнему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Вот ее небольшой перевод с туркменского:
Как бутон, раскрылась жизнь.
Я – поющая птица Лачин.
Блага твоей высоко поднятой голове!
Мы все любим Аркадага.
Возродились эти земли,
В гранатовых долинах джейраны пасутся.
Влюбляются все, кто видел твою страну!
Мы все любим Аркадага.
Похоже, Л. Мамедова в предлагаемых обстоятельствах согласилась принять правила игры, когда ты воспеваешь власть, а она, власть, всюду открывает тебе дорогу, в частности, на сцену и на телевидение.
Один комментарий к записи «Спустя 8 лет Лачин Мамедова вышла на публику, спев песню про Аркадага (видео)»
Нам солнца не надо, нам Клоун всем светит,
Нам хлеба не надо – работу давай.
Мы Клоуна спросим, а он нам ответит,
И «честно» поделит большой каравай.
Нас Клоун всех кормит, нас Клоун всех поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас Клоун всех на работу устроит,
И он нас отправит в последний полет.
Без Клоуна бабы рожать перестанут,
Без Клоуна солнце не сможет взойти,
Без Клоуна ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.
Без Клоуна свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока,
Без Клоуна лошади станут мяукать,
«Разводит» зверей тупорылый баклан.