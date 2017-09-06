Спустя 8 лет Лачин Мамедова вышла на публику, спев песню про Аркадага (видео)

После восьмилетнего забвения опальная туркменская певица Лачин Мамедова вновь вышла на публику, заведя профиль в Instagram. 20 августа она выложила три видеоролика, снятых, судя по всему, в звукозаписывающей студии.

Напомним, популярная эстрадная исполнительница Лачин Мамедова, к которой благоволил первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, около 8 лет назад была вместе с семьей выслана из столицы и отправлена на поселение в один из регионов страны.

Заведя страничку в соцсети, певица продемонстрировала, что она находится в отличной как физической, так и вокальной форме. Одна из песен посвящена Аркадагу – нынешнему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Вот ее небольшой перевод с туркменского:

Как бутон, раскрылась жизнь.

Я – поющая птица Лачин.

Блага твоей высоко поднятой голове!

Мы все любим Аркадага.

Возродились эти земли,

В гранатовых долинах джейраны пасутся.

Влюбляются все, кто видел твою страну!

Мы все любим Аркадага.

Похоже, Л. Мамедова в предлагаемых обстоятельствах согласилась принять правила игры, когда ты воспеваешь власть, а она, власть, всюду открывает тебе дорогу, в частности, на сцену и на телевидение.