Хлопок-2017: Закон — новый, практика – старая

Начало новой кампании по принуждению населения хлопкосеющих регионов Туркменистана к участию в уборке урожая 2017 года по времени совпало с рассмотрением и единогласным одобрением в Меджлисе (парламенте) страны проекта закона «О хлопководстве». Законопроект депутаты подготовили 26 августа и представили на утверждение президенту. В утвержденном варианте закон будет опубликован и вступит в силу.

Ашхабадский юрист сообщил АНТ, что этот документ, как и многие законодательные акты, принятые туркменским парламентом за последние годы, носит декларативный характер. Он изобилует общими фразами и ни одним пунктом не защищает интересы туркменистанцев, труд которых региональные власти с одобрения высшего руководства страны и при попустительстве профсоюзов и органов прокуратуры используют в принудительном порядке на хлопковых полях.

«Документ оторван от реальной жизни, он принят без учета интересов тех, кого заставляют собирать хлопок, независимо от состояния здоровья, возраста, причастности или непричастности к сельскому хозяйству вообще», — добавил источник АНТ.

Трудно что-либо говорить о правовом акте, который еще не увидел свет, однако, по мнению юриста, закон «О хлопководстве», создавая правовые, экономические и организационные основы развития этой отрасли, регулируя отношения, связанные с управлением процессами по производству хлопка и продуктами его переработки, при этом обходит такие важные вопросы, как задействование к выполнению полевых сезонных работ людей, по роду своей деятельности не имеющих отношения к хлопкопроизводству, и связанные с этим организацию их труда и ее достойную оплату.

Уже в первые дни начавшейся хлопковой кампании наблюдатели АНТ сообщили, что и в 2017 году местные руководители не отказались от практики мобилизации горожан, прежде всего, работников бюджетных учреждений.

«Ничего не изменилось. Учителей, медиков и тысяч других госслужащих, как и в прошлом году, заставляют либо самих выезжать на хлопок, либо отправлять вместо себя наемника. Сегодня такса 10 манатов в день [около полутора долларов], но в октябре, когда станет холодно, она возрастет. Так вот, если за эту сумму наймешь кого-то вместо себя, то ты в любом случае должен гарантировать директору, что твой наемник не подведет, то есть не напьется, не нарушит дисциплину, беспрекословно станет подчиняться требованиям руководителя и выполнять каждодневную норму выработки – 40 килограммов», — сообщил 10 сентября наблюдатель из Марыйского велаята.

Его коллега из Лебапского велаята 28 августа сообщил, что в Туркменабаде и других населенных пунктах массовая отправка людей на хлопок началась 25 августа.

«На хлопок гонят всех, даже беременных женщин и лиц, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем, например, сердечников или людей, страдающих язвенной болезнью», — сообщил наблюдатель АНТ. – У них имеются соответствующие заключения врачебно-консультационной комиссии [справки ВКК], однако руководители учреждений на эти справки даже не смотрят».

Вот что рассказывала в ходе мониторинга педагог из Туркменабада:

— Мою справку директор школы отодвинула в сторону и стала мне читать лекцию о патриотизме и о гражданском долге перед родиной, мол, у всех есть свои проблемы со здоровьем, но сейчас, как во время войны, все должны помогать фронту, вносить свой посильный вклад в общую победу хлопкоробов страны. Поэтому каждый-де должен помогать родине, за которую, если понадобится, то надо и жизнь отдать. Когда она поняла, что подобная лекция не возымела на меня действие, перешла на шантаж: кто не поедет на хлопок, тот лишится части своих учебных часов, а это значит, что не получит зарплату в полном объеме. Вот так ставится вопрос: или едешь молча на хлопок, или же потеряешь в зарплате, да еще и в глазах коллектива предстанешь как ослушник, бунтарь, а то и предатель.

В других школах подобным «промыванием мозгов» занимаются завучи.

«В нашей школе их, завучей, аж пять человек. И каждый урезонивает учителей поехать на хлопок. А один даже заявил, что отказ от участия в сборе хлопка равнозначен тому, что отказник не любит свою родину и идет против государства и политики уважаемого президента. Больше того, завуч требует, чтобы учитель в своей объяснительной так прямо и написал: не люблю, мол, родину, иду против политики президента. Вот так, не больше и не меньше!»

Но каждый понимает: написав такое в качестве причины своего отказа от участия в сборе хлопка, он подписывает себе смертный приговор – его не только немедленно лишат работы, но он тут же попадет в разработку МНБ. Оба педагога отмечают: учителя прекрасно понимают, что отправка их на хлопок — это принуждение и нарушение трудового кодекса. Некоторые педагоги довольно откровенно выражают свое недовольство, называя это рабством и вымогательством денег.

«Почему мы в неделю должны дарить кому-то 20-30 манатов? Мы не докупаем что-то домой, своим детям, обновку или сладкое, а отдаем эти деньги другим, чтобы они за нас собирали хлопок!», — сказал учитель.

Хлопковая страда в Туркменистане только началась, но уже отмечены некоторые особенности и отличия от практики прошлых лет. Так, если в 2016 году почти все учителя и врачи отдавали руководству деньги за хлопок, а те сами находили наемников, то в нынешнем году руководители деньги брать боятся, так как они опасаются быть пойманными на месте преступления сотрудниками Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, созданной в рамках борьбы с коррупцией. Поэтому, говорят они, в начале сентября вопрос перед работниками бюджетной сферы ставится так: или сам едешь на хлопок, или сам же нанимаешь вместо себя человека.

«Если темпы сбора урожая будут низкими, за что хякимы, несомненно, получат от президента нагоняй, то, надо полагать, страх руководителей перед Госслужбой улетучится, и отправка наемников приобретет прошлогодний характер», — сообщил наблюдатель в Лебапе.

Среди выезжающих на хлопок горожан большинство составляют женщины. Некоторые работающие мужчины в Марыйском и Дашогузском велаятах вместо себя на хлопок отправляют жен-домохозяек или безработных старших дочерей, невесток. «Все равно без дела дома сидите, вот и езжайте на хлопок, хоть что-то заработаете», — говорят они.

Наблюдатели в Дашогузе заметили среди отправляемых на уборку женщин на приличном сроке беременности. Одна из них в разговоре с другой женщиной жаловалась на гинеколога, «который не дает справку до наступления 17-18- недельного срока беременности», и на директора школы, который требует представить такую справку».

— Из-за этой дурацкой ситуации я здесь. Пока тепло – буду ездить, хотя не знаю, как отразится на мне тяжелая работа, ведь уже идет тринадцатая неделя. А как станет холодно, буду кого-то нанимать, – говорила женщина на автостанции Дашогуза, откуда осуществляется массовая отправка горожан на хлопок.

Как и в предыдущие годы, в местах посадки людей в автобусы замечены малолетние сборщики.

«В будни из-за школы они мало бросаются в глаза, зато в субботу и воскресенье их довольно-таки много, — сообщил наблюдатель из Дашогузского велаята.

О трагических случаях, связанной с отправкой людей на поля, пока не сообщалось. Мониторинг продолжается.