Настало время дать оценку

Выступление редактора АНТ Руслана Мятиева (на фото) на пленарном заседании БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященных человеческому измерению, г. Варшава (Польша), 19 сентября 2017 г.

«Уважаемые дамы и господа. Хотя Туркменистан никогда не славился уважением к правам человека, но с Азиатскими играми, которые проходят в настоящий момент в Ашхабаде, правительство потеряло всякую меру. Я призываю ОБСЕ, крупнейшую региональную организацию, а также каждую страну – участницу в отдельности дать поведению и действиям Туркменистана адекватную оценку в связи со следующим. В настоящее время десятки, если не сотни, людей отбывают длительные тюремные сроки за преступления, которые они никогда не совершали. Сегодня я назову имена только трех из них. Трех смелых активистов гражданского общества, которые просто хотели немного улучшить жизнь в своей стране.

Сапармамед Непескулиев получил 3 года тюрьмы по ложным обвинениям в хранении наркотиков за то, что сообщал независимым СМИ о плохом состоянии дорог и нехватке питьевой воды в его родном городе. Рабочая группа ООН признала лишение его свободы произвольным и призвала власти Туркменистана выпустить его из заключения. Такой же призыв сделал Европейский Союз и все крупные международные правозащитные организации. Но этот человек до сих пор находится в тюрьме, страдая от различных заболеваний.

Другой активист, Мансур Мингелов, получил 22 года тюрьмы за документирование им 11 случаев применения пыток, которым подвергся лично он и другие представители белуджского меньшинства, находясь в заключении у туркменской наркослужбы. После жалобы, отправленной президенту Туркменистана и посольству США в Ашхабаде, его арестовали повторно и отправили в тюрьму. На протяжении 19 дней он держал голодовку, настаивая на своей невиновности и требуя от властей пересмотра его дела. Власти пообещали, но слова своего не сдержали.

Наконец, Гаспар Маталаев, получил 3 года тюрьмы за проведение мониторинга нарушения трудовых прав граждан во время сбора хлопка. Кстати, в данный момент десятки тысяч госслужащих, включая учителей и врачей, собирают хлопок под угрозой потери работы. Маталаева арестовали спустя 2 дня после того, как был опубликован его отчет под названием «Людей везли в кузове грузовика, как баранов для продажи на рынке». В день, когда его арестовали, президент Туркменистана вынес строгий выговор министру национальной безопасности. Гаспара держали без связи с внешним миром более 1 месяца, пока его семья не узнала, что официально его обвиняют в мошенничестве и даче взятки. Сотрудники МНБ пытали его электротоком, чтобы он признался в авторстве опубликованного отчета и чтобы признал предъявленные ему обвинения. Он все еще в тюрьме, несмотря на международные призывы к его освобождению, включая призыв Комитета по правам человека ООН.

Я еще раз призываю всех вас и говорю: достаточно, настало время высказаться!

Благодарю за внимание».

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Делегация Туркменистана, ссылаясь на проведение в Ашхабаде Азиатских игр, на совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященных человеческому измерению, не присутствовала.

В кулуарах конференции АНТ провели встречи с делегациями США, Швеции, а также с представителями БДИПЧ ОБСЕ. Завтра заседание продолжится, ожидаются новые встречи и выступления.

В сентябре имя С. Непескулиева было внесено в список исчезнувших в туркменских застенках международной кампании «Покажите их живыми!».