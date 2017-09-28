Туркменистан: В столице вводят пластиковые карты для проезда

В Ашхабаде началась продажа проездных пластиковых карточек для всех категорий граждан и льготных — для пенсионеров. Карточки начинают действовать в городском транспорте с 1 октября. Стоимость одной 5 манатов. На карте для проезда должен лежать минимум 1 манат. Новые проездные документы продаются в почтовых отделениях и книжных магазинах Ашхабада.
В местах продажи наблюдается некоторый ажиотаж. В основном люди задаются вопросами, а как это будет работать и насколько можно доверять этим карточкам, ведь на них обязательно должны быть деньги, иначе автомат, установленный на входе в автобус, «не пропустит» тебя.
«С банковских карт деньги пропадают, а тут проездной…», — замечает женщина средних лет. Ее поддерживают рядом стоящие, кто-то вспоминает объяснение банковского сотрудника, мол, все это происки российских хакеров, а кто-то предостерегает от обращений в подобных случаях в правоохранительные органы – они-де тут же начинают выяснять источник поступлений на карту, а не искать пропавшие с нее деньги. Вдруг и c проездной картой будет то же самое?!
Есть и другие вопросы, на которые ашхабадцы пока не знают ответа. Например, были детские проездные, это было очень удобно, так как многие дети ездят в спортивные секции, на кружки в другой конец города, кто-то учится не по месту жительства, а в более отдаленных школах. Как будет теперь?
Пенсионные карточки в продаже есть, при покупке предъявляешь паспорт и пенсионное удостоверение. Многие пенсионеры приходят без паспорта, потому что раньше проездной можно было купить лишь с пенсионным удостоверением.
«Вообще морока с этими новыми картами, — сетует ашхабадка. – Разъяснений в прессе нет, единственный раз было выступление по радио. Людям говорят: будет «как в России», «как в Турции», но у нас не Россия и не Турция, людям нужны толковые разъяснения, чтобы не было вопросов. Разве трудно в местах продажи повесить инструкцию, в газетах напечатать…».
Сообщается, что не использованные за месяц средства на карте сгорают.
3 комментария к записи «Туркменистан: В столице вводят пластиковые карты для проезда»
С удовольствием читаю ваше издание, часто пишите правильные вещи.
Но в данной статье я думаю вы сделали акцент на негативе, хотя позитива тут явно больше.
Это нововведение упорядочивает оплаты общественного транспорта. Вопросы связные с тем как это будет работать, они конечно важны тоже — но у меня складывается ощущение что вы делаете акцент на негатив, что считаю неправильным в принципе. Вы должны стараться быть объективными.
Ахмет, в вот вы и напишите, что будет позитивного в самое ближайшее время, нам тоже это интересно. Я живу в России, из Ашхабада уехала больше года назад, но слежу за всеми новостями. Мне интересно, как эти карточки приживутся.
Я постараюсь.