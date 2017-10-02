IKEA наложила запрет на туркменский хлопок в своей продукции

Торговая марка IKEA наложила запрет на использование хлопка, произведенного в Туркменистане, в своей продукции в связи с отсутствием в этой стране «движения в правильном направлении» относительно использования принудительного или подневольного труда.
Данное заявление от 20 июля доступно на английском языке на сайте компании. Ранее IKEA называла Туркменистан «сложным» регионом, но проблем с нарушением трудовых прав населения не обнаруживала.
С 2015 года IKEA работала в стране с пилотным проектом по стимулированию позитивных изменений в хлопковой промышленности. Компания отмечает, что в ходе реализации ограниченного одним конкретным регионом и четко разграниченного задачами проекта была задействована группа местных фермеров, а также один поставщик, производивший [для IKEA] не более двух наименований продукции. Целью проекта была разработка и осуществление полного контроля над цепочкой поставок продукции в соответствии с Кодексом поведения поставщиков IKEA.
«Наше присутствие в стране позволило нам научить фермеров важности трудовых прав [населения]», — говорится в заявлении компании.
В IKEA отмечают, что на протяжении двух лет проведения проекта сама компания и привлеченные сторонние аудиторы постоянно проводили оценку соблюдения кодекса поведения поставщиков. Оценки проводились во время кампании по уборке хлопка, в присутствии сборщиков, однако никаких нарушений выявлено не было.
Тем не менее, ссылаясь на появляющиеся сообщения об использовании принудительного или кабального труда, компания решила не продлевать проект с Туркменистаном, мотивируя это тем, что «развитие не движется в правильном направлении».
«Мы хотим видеть конкретные примеры развития программы достойного труда во всей хлопковой отрасли страны в дополнение к повышению прозрачности и открытости мониторинга условий труда независимыми международными и местными организациями гражданского общества», — говорится в сообщении компании.
Свою способность влиять на хлопковую отрасль Туркменистана IKEA называет «ограниченной».
В октябре 2016 года в Лебапском велаяте Туркменистана был арестован Гаспар Маталаев, проводивший для АНТ мониторинг использования принудительного труда, в частности, в Фарабском этрапе. Вскоре после ареста его осудили на три года по ложным обвинениям в мошенничестве и даче взятки. Комитет по правам человека ООН, а также ряд правозащитных организаций встали в защиту Гаспара Маталаева, призвав власти освободить активиста из заключения.
Несмотря на отказ от продолжения проекта в Туркменистане, IKEA считает свой опыт в этой стране успешным.
«У нас была возможность работать на месте, [продвигать] выполнение конвенций МОТ [Международной организации труда] и принципов инициативы «улучшенного хлопка» со всеми заинтересованными сторонами, вплоть до хлопковых полей», — говорится в сообщении IKEA.
Тем не менее, компания до последующего уведомления накладывает запрет на хлопок из Туркменистана (и Узбекистана) и не позволяет использовать хлопок из этих стран в своей продукции.
В заключение, IKEA не исключает возможности возобновить проект и вернуться в Туркменистан, «если ситуация [с принудительным трудом] улучшится».
По данным АНТ, поставщиком IKEA в Туркменистане был Туркменбашинский текстильный комплекс, производивший для компании постельные принадлежности под названиями «Malou» и «Nyponros» (на фото). Эта продукция была доступна во многих магазинах IKEA по всей Европе.
От редакции АНТ: Мы, безусловно, приветствуем решение одной из крупнейших торговых компаний в мире отказаться от закупок хлопка и текстиля из Туркменистана, где практикуется одна из самых уродливых форм принудительного труда. Ранее от туркменского текстиля отказались такие торговые марки, как H&M и Inditex – владеющая известными брендами Bershka, Pull&Bear, Zara, Massimo Dutti и другими. Мы призываем и других клиентов Туркменистана отказаться от закупок хлопковой продукции в этой стране. Власти Туркменистана должны, наконец, осознать, что в современном мире неприемлемо принуждать десятки тысяч человек к уборке хлопка, к которому они не имеют никакого отношения. Тем более нельзя сажать в тюрьму людей, сообщающих о фактах принудительного труда и о нарушениях трудового законодательства.
2 комментария к записи «IKEA наложила запрет на туркменский хлопок в своей продукции»
Доброго времени суток. Новость хорошая. Только методы давления могут повлиять на правительство Туркменистана что то изменить.
Единственное что мне не понятно, почему вы об этом пишите сейчас, по прошествию 2 месяцев. Ведь «хлопок» это ваша тема. И наверное вы должны отслеживать ситуацию «ближе» и плотней. Успехов вам .
Потому что ИКЕА задним числом обновила свою старую новость.