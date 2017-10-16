Туркменистан: Бюджетникам к хлопку добавили конные скачки

В Туркменистане с 15 октября работникам госучреждений к регулярным поездкам на хлопок добавилось еще и обязательное посещение конных скачек. На местные ипподромы учителя и другие бюджетники ходят в воскресенье – свой законный выходной день.

За отказ – моментальное увольнение. Так сказал директор одной из школ г. Дашогуза на собрании с педагогами. По словам учителей, руководство отвергает любые уважительные причины, будь то болезнь, почтенный возраст или семейные обстоятельства.

Такие же сообщения приходят и из восточного региона Туркменистана.

«В одной из школ на скачки отправили женщину пенсионного возраста, у которой третья стадия рака, на руках имеются все медицинские справки и заключения, но и ее вынудили в семь утра быть на ипподроме», — говорится в сообщении.

Утром в Лебапе было 8-10 градусов тепла. Люди сидели на холодных пластмассовых сиденьях, а скачки стартовали лишь спустя полтора часа. В 10 часов все закончилось, и люди были отпущены домой.

Напомним, госслужащих продолжают в принудительном порядке отправлять на уборку хлопка. В некоторых школах педагоги едут три раза в неделю, а в других – пять. Суббота в Туркменистане также рабочий день, а в воскресенье им нужно быть на скачках.

«Когда, спрашивается, нам можно жить своей жизнью, уделять время семье, воспитывать детей, заниматься домашними делами, если даже законные выходные мы посвящаем таким “важным” мероприятиям, как скачки», — говорится в сообщении.

По информации АНТ, на ипподром в воскресные дни госслужащие ходят во всех регионах Туркменистана. Продлится это, как минимум, до конца октября.