Ситуация со СМИ в Туркменистане. С конференции ОБСЕ по свободе прессы (видео)

18-19 октября в столице Узбекистана прошла 19-я Центральноазиатская конференция по свободе СМИ «Открытая журналистика в Центральной Азии», организованная Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. В ней приняли участие около 80-и представителей СМИ региона, политиков и чиновников различного уровня. Делегация из Туркменистана была представлена редактором газеты «Нейтральный Туркменистан» Ириной Имамкулиевой, корреспондентом госинформагенства ТДХ Ириной Сальниковой и другими лицами. Независимую туркменскую прессу представлял редактор АНТ Руслан Мятиев (на фото). Предлагаем вашему вниманию его выступление.

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На волне перестройки и вплоть до первой половины 90-х годов в Туркменистане была относительная свобода слова и свобода прессы. Несмотря на некоторые попытки оказания давления на журналистов, появлялись критические статьи, по которым возбуждались уголовные дела, в том числе и в отношении чиновников, проводились проверки, слушания в органах местного самоуправления. Невиновные, наоборот, выходили на свободу.

Однако это мощное оружие за годы независимости перестало быть таковым: с середины 90-х СМИ Туркменистана превратились в рупор власти, в инструмент строительства культа личности президента. Со страниц газет исчезла всякая критика, а если она и появлялась, то исключительно из уст главы государства. Например, когда кого-то из высших чиновников уличали в коррупции и увольняли. Сегодня вся страна буквально просыпается вместе со своим президентом и ложится в одно время с ним спать. Для примера – вот номер газеты «Нейтральный Туркменистан» от 9 апреля 2012 года. Это единственная газета на русском языке. Обычно она выходит на четырёх полосах, но этот номер вышел на восьми, так как пять полос были посвящены участию президента в мероприятиях к Всемирному дню здоровья. Пять газетных полос! Здесь подробно описывается то, как президент приехал, как его встречали. Позвольте прочитать вам небольшой отрывок из газеты…

“Все с огромным воодушевлением приветствуют Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Девушки в нарядных национальных костюмах преподносят главе государства букеты прекрасных цветов. Перед центральным входом комплекса разворачивается красочное музыкально-песенное спортивное представление. Зайдя внутрь Спортивного комплекса по зимним видам спорта, глава государства проходит на специально отведенную VIP трибуну”.

Я не поленился и посчитал, сколько раз в этом номере так или иначе упоминается президент – 144 раза и 14 его фотоснимков в разных ракурсах, сами видите, какого размера! Однажды я показал такой номер газеты одному своему приятелю – редактору западной газеты. Он долго ее разглядывал, смотрел огромные фотографии президента и в конце сказал: у вас что, газетная площадь вообще ничего не стоит?!

Хочу заметить, что этот отчет (или доклад) – материалом его назвать трудно, публикуется государственной новостной службой ТДХ, а значит, его перепечатали все издания страны.

Уважаемые коллеги, эта ситуация не сегодняшнего дня, точно так же было и при прежнем президенте Сапармураде Ниязове. И удивляться не стоит, ведь вплоть до февраля 2013 года учредителем всех печатных СМИ в стране был сам президент. Потом ситуацию подправили: профильные газеты отдали в соответствующие министерства (учительскую газету в ведение минобразования, военную – Минобороны, региональные газеты – органам местного самоуправления), но на редакционную политику и печатное наполнение это никак не повлияло. Каждый факт, цитата или цифра проходят многоступенчатую цензуру, а в каждой газете по-прежнему имеются кураторы от органов национальной безопасности. Глава государства продолжает назначать и снимать руководителей СМИ, а также их заместителей. Пример:

14 августа 2015 года Об Алимовой М.А.

Назначить Алимову Майю Ахмедовну главным редактором газеты «Нейтральный Туркменистан», освободив ее от должности главного редактора газеты «Mugallymlar gazeti».

Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов

В январе 2013 года в Туркменистане приняли Закон о СМИ, который провозглашает свободу на сбор и распространение информации, запрещает цензуру. Но на деле репортеры и фрилансеры, пишущие независимым зарубежным туркменским изданиям, подвергаются гонениям. Против них фабрикуются уголовные дела и их надолго отправляют в места лишения свободы. Яркий пример – Сапармамед Непескулиев, работавший внештатником для моего ресурса «Альтернативные новости Туркменистана», а также для туркменской службы Радио Свобода. Он, в частности, писал о плохих дорогах в своем регионе, о нехватке питьевой воды, о проблемах в сфере здравоохранения и образования, о заброшенном состоянии местных кладбищ, подтверждая сказанное фотоснимками.

В июле 2015 года спецслужбы подкинули ему запрещенный в стране наркосодержащий препарат Трамадол и осудили на три года. Все крупнейшие международные правозащитные организации призвали власти Туркменистана освободить его из заключения, Рабочая группа ООН признала его арест произвольным, связав лишение его свободы с его гражданской активностью. Непескулиев продолжает оставаться в заключении и по сей день. Недавно его имя было внесено в список исчезнувших в туркменских тюрьмах людей.

Туркменский МИД отказывается признавать его журналистом, считая, что без соответствующего образования и наличия диплома он не может считаться таковым. А потому и не признают его случай политическим. В 2015 году на заседании БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве замминистра Вепа Хаджиев так и заявил: «Утверждение о том, что Непескулиев является лицом, который оказывает помощь в получении информации, не соответствует действительности». Тем не менее, мой ресурс неоднократно публиковал его аудио- и видео репортажи, фоторепортажи из самых разных районов области. Все они публично доступны.

Случай Непескулиева не единичный. В прошлом году на три года был осужден Гаспар Маталаев, который сообщал об использовании в стране принудительного труда во время уборки хлопка. Во время следствия его пытали электротоком, заставили взять на себя мошенничество и дачу взятки. Пытали и Худайберды Аллашова – внештатного корреспондента Радио Свободы, а в итоге дали условный срок за хранение запрещенного насвая. Это было в прошлом году. После этого о нем никто ничего не слышал.

Все эти люди работали не открыто и анонимно: собирали и отправляли информацию как самостоятельно, так и по заданию редакции. Никаких проблем с законом до этого за свои 34-37 лет, соответственно, они не имели. Считанные корреспонденты, которые работают открыто, подвергаются гонениям со стороны спецслужб. На 68-летнюю ашхабадку Солтан Ачилову, корреспондента радио Азатлык, в преддверии Азиатских игр нападали несколько раз, нанося ей травмы, угрожая физической расправой, запрещали фотографировать улицы и людей, отнимали камеру.

Независимых изданий, освещающих события внутри Туркменистана, немного, а точнее – всего 5, и все они по объективным причинам базируются за рубежом. Их сайты в Туркменистане заблокированы. Например, доступ на мой сайт АНТ был заблокирован на следующий же день после создания. До этого я публиковал новости на фейсбуке, который был заблокирован еще ранее. Блокируются даже VPN и прокси серверы, с помощью которых пользователи могли обходить государственные фильтры.

С учетом давления, оказываемого на источники и даже просто читателей внутри Туркменистана, с учетом слежки, прослушивания их телефонов, вызовов «на беседу» в органы – получать информацию из страны стало крайне затруднительно. Информация собирается по крупицам, перепроверяется у других источников и только потом публикуется. Но, несмотря на устанавливаемые барьеры, люди находят возможность не молчать и отправить за пределы страны критическую информацию. Вот так на смену одним активистам приходят другие неравнодушные граждане.

Признаю, нередко оказывается так, что опубликованная информация даже после перепроверки не полностью соответствует действительности, но я считаю это издержками тех условий, в которых приходится работать местным корреспондентам. Чрезмерное любопытство, уточнение, расспросы – все это вызывает подозрение, а почему он, собственно, этим так сильно интересуется? Практически невозможно записать на диктофон или камеру какое-то событие, потому что в случае обнаружения, последствия могут быть плачевными и весьма предсказуемыми. Конечно, в таких условиях официальный запрос на получение какой-то информации или комментария чиновников невозможно. Радио Свобода, например, на протяжении уже многих лет не может получить официальную аккредитацию в соответствующих органах.

С принятием закона о СМИ в Туркменистане практически один за другим появились так называемые независимые СМИ. Среди них: arzuw.news, turkmenportal.com, infoabad и orient.tm. Все они публикуют официальную информацию, проще говоря, переформатируют в отчетной форме публикации госинформагентства в читабельный и более ясный продукт. При этом ресурсы могут публиковать собственные материалы на культурную, историческую или другие темы, не затрагивая политику, не критикуя существующий режим или положение дел.

Примечательно, что у этих «новых» туркменских СМИ отсутствуют какие либо выходные сведения: кто ими владеет, кто входит в редколлегию. Arzuw.news и Turkmenportal вообще зарегистрированы в России с разницей в 1 неделю (7 и 14 марта, соответственно), имеют лицензию Роскомнадзора, причем учредителями обоих ресурсов является некое российское общество с ограниченной ответственностью «СНГ-МЕДИА». Кто за ним стоит – в сети такой информации нет.

С уходом из страны российской компании МТС еще труднее стало передавать информацию. В Туркменистане остался единственный государственный провайдер мобильной связи «TMCell», связь которого неустойчива и просматривается со всех сторон.

В заключении хочу привести некоторые цифры из ежегодного рейтинга Репортеров без границ по свободе прессы в мире:

В 2017 году Туркменистан в рейтинге занял 178-е место из 180 стран мира. 2016 год – 178 место, 2015 год – 178 место.

В Туркменистане, как мы видим, ситуация со свободой СМИ стабильная. Стабильно плохая. Благодарю за внимание.

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После выступления модератор сессии предложила туркменской делегации прокомментировать все сказанное. Слово взяла корреспондент ТДХ И. Сальникова. Она отметила, что никакой цензуры в стране нет.

«Наши материалы идут, как горячие пирожки: в 6 вечера состоялось какое-то мероприятие, а в 9 его уже показывают по телевидению. Его еще нужно написать, отредактировать, вычитать, перевести на несколько языков. Никакой цензуры нет, это абсолютно точно», — сказала она.

И. Сальникова прокомментировала также и содержательное наполнение в СМИ, в частности, своего агентства ТДХ.

«Наша служба своей задачей считает говорить о развитии перемен, инвестиционном подъеме; Туркменистан — привлекательная страна для инвестиций, мы говорим больше об этом. А то, что фамилия президента часто упоминается, — потому, что он очень много работает! У него в день бывает 6-12 приемов с представителями разных мировых экономических структур».

О пытках журналистов или о том, что их сажают в тюрьму, она не слышала: «Мы [журналисты] всех друг друга знаем, у нас город небольшой».

«Мы действительно приветствуем перемены в нашей стране, хорошее образование, здоровый образ жизни. У нас в 90-е годы наркомания свирепствовала, а сейчас на велопрогулки выходят несколько десятков тысяч человек, причем все они хорошо одеты, хорошо обуты, у них хорошие велосипеды. Уровень жизни в Туркменистане сегодня по сравнению с десятилетней давностью существенно в разы поднялся», — сказала она.

Далее туркменский журналист начала перечислять достижения последних лет, в частности, новые постройки, квартиры под 200 квадратных метров в ипотеку под 1%.

«Если и есть какие-то… у нас… относительные… [ограничения], то, наверное, надо учитывать туркмено-афганскую границу в 700 километрах… надо, чтобы было спокойствие и стабильность в стране… может с этим что-то связано».

… По итогам конференции были приняты рекомендации странам-участницам ОБСЕ относительно вопросов свободы СМИ, финальная версия которых будет доступна на сайте организации в ближайшее время.

