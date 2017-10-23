«Два щелчка, и вас не будет!» Спецслужбы угрожают смертью туркменским активистам

В Туркменистане продолжают оказывать давление на считанных местных активистов гражданского общества. Днем в воскресенье, 22 октября, в квартиру ашхабадки Галины Вертяковой (на фото) явились четверо сотрудников Министерства национальной безопасности. Активистку лишили доступа в интернет, угрожая за повторный выход в сеть новым уголовным преследованием, вплоть до лишения жизни ее и мужа.
«Два щелчка пальцами, и вас не будет! Таких, как ты, мы закрывали! Мы тебе сейчас и наркотики подбросим, и оружие, и ты ничего не докажешь! Ты никто в этой жизни! Куда ты лезешь против нас?!» — заявили они на повышенных тонах.
С одним из визитеров Галина Эсеновна уже была знакома: бывший оперативный работник полиции, а ныне сотрудник спецслужб, он год назад дал против нее ложные показания, после чего пожилую женщину обвинили в вымогательстве, а на самом деле осудили за ее комментарии в соцсетях.
«Мне открытым текстом сказали: заткнись!» — сообщила Г. Вертякова АНТ. У редакции имеется полная аудиозапись этого разговора с активисткой. От нее потребовали не заходить в группы туркменских независимых СМИ в соцсетях и прекратить «посылать информацию». На встречное требование Галины Вертяковой предоставить доказательство в отправке ею какой-либо запрещенной информации, незваным гостям нечем было аргументировать, и они ретировались, еще раз произнеся свои угрозы о лишении ее жизни.
Напомним, с начала октября доступа в интернет лишена и другая активистка – столичная зоозащитница Галина Кучеренко. В этой связи она подала исковое заявление в суд на оператора «Туркментелеком». В последние дни за ней установлено наружное наблюдение из автомобиля белого цвета. Как выяснилось, этот же автомобиль «дежурил» и у дома Галины Вертяковой.
Обо всех этих событиях редакция АНТ поставила в известность свои контакты в международных правозащитных организациях. Мы призываем власти Туркменистана прекратить давление на активистов гражданского общества, расследовать случаи угроз уголовным преследованием и лишением жизни в адрес этих людей!
3 комментария к записи ««Два щелчка, и вас не будет!» Спецслужбы угрожают смертью туркменским активистам»
Жить в такой стране было бы для меня невыносимо. Рад, что уехал еще в 1998…
Туркменские спецслужбы славятся своей смелостью в отношении пожилых женщин. Трусливые до глубины души эти подонки ощущают себя храбрыми и могущественными, когда запугивают беззащитных стариков, получают какое-то извращенное удовольствие, издеваясь над слабыми.
В 2012 году жители первых этажей по улице Шевченко писали на имя президента письмо (несколько десятков подписей) с просьбой разрешить им ставить решетки на окна. Так как этот район напротив лесопарка в 1 мкр стал криминальным, там постоянно тусуются шумные пьяные компании, случаются драки, изнасилования, а после того, как там поставили пластиковые окна и запретили ставить решетки были случаи, когда в квартиры через окна залезали воры. В результате это письмо спустили с Аппарата президента в Азатлыкскую районную прокуратуру с приказом разобраться с жалобщиками. Местный следователь вызвал всех подписавшихся жителей первых этажей и угрозами заставил их писать объяснительные, что у них нет никаких просьб и требований, что их все устраивает, что в районе все тихо и нет никакой необходимости ставить решетки. На возмущение людей о том, что они сами постоянно являются свидетелями криминальных случаев, ответил, дословно «вот поймайте и покажите мне этих преступников, воров, насильников, тогда и поговорим, а раз никого не поймали, значит никого нет». А особо рьяно возмущавшимся бабушкам и женщинам этот ублюдок вообще додумался прилюдно угрожать «специальной комнатой для пыток из которой никто не выходит».
А когда приходит время отвечать за содеянное (а оно всегда приходит), такие подонки валяются в собственной моче и дерьме, и размазывая сопли по лицу, умоляют их пощадить. Прискорбно, что такие существа сегодня составляют основу кадровой базы туркменских спецслужб и правоохранительных органов.
Это были Ваш Друг и Майкл. Они тут в интернете троллями работают.