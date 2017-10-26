«Там работает целая мафия». О сфере образования Лебапского велаята

Управление образования Лебапского велаята, похоже, становится притчей во языцех среди жителей этого региона. Постоянные разговоры, пересуды, обсуждения как сотрудников самого управления, так и подведомственных ему образовательных учреждений не сходят с уст туркменабатцев, чьи дети посещают детсады и учатся в школах. Корреспондент АНТ Азат Хатамов попытался суммировать все сведения и нарисовать общую картину.

Главный вывод, который можно сделать на основании всех сообщений и встреч с людьми, это то, как коррупция, самоуправство руководителей, махинации и обман глубоко пронизали всю образовательную систему этого велаята.

«Есть такая дама в управлении – Эрешгуль Эгембердыева, занимает должность в расчетном отделе дошкольного образования. Она реально не знает границ в своей наглости: берет взятки с кого только можно, за каждую справку о размере заработной платы требует 50 манатов [около $6], а такие справки людям нужны постоянно. Руководство поддерживает ее, потому что она умеет делиться результатами своего промысла. Пользуясь своим положением и покровительством начальства, она устроила своих детей и невесток на технические должности в дошкольных учреждениях», — сказал источник в одном из детских садов г. Туркменабада.

«Все в управлении повязаны друг с другом, поддерживают и прикрывают, там работает целая мафия», — сказала бывшая учительница, проживающая с недавних пор в другом государстве. – «Они всесильны, поверьте мне! Нормальные учителя и воспитатели, даже некоторые заведующие боятся их и вынуждены молчать и подчиняться».

Люди признаются, что нет уже мочи терпеть подобное, но и пожаловаться некуда.

«Они неприкасаемые, — рассказали об учительницах городской школы №2 сестрах Иламановых их коллеги. Одну из сестер зовут Рахат. – Их брат занимает высокий пост в местном управлении внутренних дел, который окружил сестер всяческой поддержкой. Для них же работа – способ нелегального обогащения. Вы спросите: как и чем можно обогатиться, работая в школе обычными учителями?! А вот можно!»

В условиях дефицита денег, задержек по заплате, запрещения валютного обмена сестры Иламановы одалживают американские доллары под высокие проценты – 15-20%. «Крышевание» высокопоставленным братом нелегального бизнеса сестер позволяет учительницам не только обогащаться, но и демонстративно ставить себя вне закона. Им не вменяются в обязанности ни поездки на хлопок, ни обязательное участие в общегосударственных мероприятиях типа конных скачек, никакие другие чаре. И таких неприкасаемых в системе образования Лебапского велаята (и, смеем допустить, в целом по стране), судя по сообщениям, немало. Людей это не только злит, но и убеждает в том, что сделать ничего нельзя, жаловаться некому и некуда… И вся беда в том, что о главной задаче неприкасаемых – обучать детей грамоте, развивать их, речь вовсе не идет, потому что на самом деле эти люди не считают такую задачу своей.

О вопиющем случае в детском саду №26 г. Туркменабада, в частности, о методах руководства заведующей садом Шарапат Джораевой, рассказали хорошо и давно знающие ее люди. Ранее независимые источники уже писали об этой даме. Факты излагались такие, что, казалось, этого достаточно для того, чтобы этой женщины и близко не было в сфере образования. Но время прошло, а ничего не изменилось.

Начнем с того, что специального образования у Ш. Джораевой нет, она закончила технический вуз. Однако еще в конце прошлого столетия стала заведующей садиком с хорошей репутацией и привлекательным двориком. Вскоре от этого дворика ничего не осталось: по ее указанию были выкорчеваны многолетние деревья, создававшие тень в летний зной, зачем-то убраны добротные беседки и разобран забор вокруг сада. Сегодня на территории садика стоят новые беседки, но они настолько непрочные, что детям в целях безопасности не разрешается туда даже заходить. Вместо старого, но прочного забора сначала выстроили глинобитный, а когда тот развалился, поставили металлический безо всякой опоры.

«Самое главное, что вводит коллектив в ступор, это безнаказанность Джораевой за ее отношение к людям. Те же заборы и беседки, проведение ежегодных ремонтных работ в группах и на территории сада – все делается за счет собранных с сотрудников и родителей средств. Даже хлопковое масло для кухни заведующая покупает, собирая деньги с подчиненных», — сказали на условиях анонимности работники детсада.

Присваивать заработанное нянечками на хлопковом поле – это в практике заведующей, как и заставлять этих женщин работать у себя дома. За отказ – увольнение. Няни, воспитатели держатся за свою работу и готовы выполнять любой приказ своей начальницы, да и как же иначе, если работают в саду в основном многодетные матери или одинокие женщины, самостоятельно поднимающие детей. Каждая из них знает, что всегда найдется человек, готовый даже за 500 долларов получить должность няни.

«В штатном расписании детсада имеются такие единицы, как дворник и садовник, но на деле их нет, а их работу рано утром или во время тихого часа выполняют те же няни и воспитатели. Нет надобности говорить, в чей карман идет заработная плата, — возмущаются ее подчиненные. – Еще один источник обогащения Джораевой — направление в детсад. Как правило, для новичка официально мест в детском саду нет, но заведующая «находит» одно. Обходится оно родителям от 400 до 800 манатов».

У детсада №26, которым руководит Ш.Джораева, плохая репутация еще с 2002 года, когда начальница при поддержке влиятельных лиц смогла избавиться от медсестры Нели Шахмардановой, и об этом тоже сообщали в свое время независимые зарубежные СМИ. Выпускница детского дома, круглая сирота Н. Шахмарданова осмелилась бросить вызов Джораевой, но жестоко за это поплатилась, оказавшись в итоге в психушке. Вступиться за несчастную было некому, а сотрудникам заведующая под страхом повторения судьбы Нели запретила навещать опальную медсестру в больнице. В конце концов, Шахмарданова скончалась в клинике…

Отделалась «легким испугом» коллега Нели – Бахар Караева, также работавшая в детсаду медсестрой. Испытав на себе словесные оскорбления и унижения, даже рукоприкладство начальницы, сотрудница не стала испытывать судьбу, а написала заявление и уволилась, зато жива и здорова.

«В начале августа заведующая собрала сотрудников и объявила о предстоящей “фронтальной проверке”. Что это такое – знают те, кто под нее подпадал. Как правило, это комиссия проверяющих из вышестоящей организации, вплоть до министерства. Работают они в течение нескольких дней, и те, кого они проверяют, должны обеспечить членам комиссии все – от обильных обедов из нескольких блюд до подарков каждому. Деньги, как правило, собираются с сотрудников, покупаются самые качественные, а значит дорогостоящие продукты, фрукты, овощи. Вот и Джораева собрала с каждого подчиненного по 100 манатов. Однако проверяющие так и не появились, а деньги не были возвращены…», — сказали работники детсада.

Бороться с Джораевой невозможно, — говорят они, — потому что ее покровители сидят в областном управлении образования, в хякимлике и в правоохранительных органах. А против круговой поруки не попрешь. О наличии высоких покровителей в разных сферах свидетельствуют такие факты: воспитательницей принята на работу дочь начальника управления образования Лебапского велаята К. Данаторова; при строжайшем запрете бюджетникам, а особенно работникам сферы образования в иное время, кроме отпуска, выезжать за пределы страны, Джораева тем не менее по несколько раз в год выезжает в Россию по личным, связанным с торговлей, делам.

Рыба гниет с головы; рука руку моет; честь мундира. Все это относится к главному учреждению образования Лебапского велаята, и пока сие будет продолжаться, джораевы будут чувствовать себя комфортно.