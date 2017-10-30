Зоозащитникам из Ашхабада дали 3 дня на вывоз собак со свалки, иначе животных убьют

Руководство ашхабадского мусороперерабатывающего завода в поселке Чоганлы потребовало от местных защитников животных в течение трёх дней вывезти собак и кошек с городской свалки, пригрозив уничтожением последних.

В рамках подготовки к проведению в Ашхабаде Азиады, сотни собак и кошек, выловленных на улицах города коммунальными службами, свозились в зоопарк. Руководство зверинца приказало животных не кормить, ссылаясь на то, что корма и своим питомцам недостаточно. Сообщается, что от голода четвероногие грызли друг друга.

Потом из зоопарка их перевезли на свалку мусороперерабатывающего завода, но и там несчастные никому не нужны: защитникам животных поставили ультиматум – если до среды они всех не вывезут, то собак и кошек попросту сожгут.

Обреченные уже начали погибать – кто от голода, кто и от рук работников завода. Из примерно 3 тысяч собак на свалку из зоопарка привезли 400, а сейчас там осталось около 150. Кошек было приблизительно 400, а за выходные их осталось всего 12.

Все животные живут в ангаре на территории завода, их не кормят и не поят. Активисты привезли им канистры с водой, и собаки, чтобы пробиться к тазам со спасительной жидкостью, начали грызть друг друга. Трупы затоптанных и слабых животных, а также щенков валяются там же, где обитают живые.

Зоозащитники готовы вывезти оставшихся животных, но у них нет ни машины, ни денег для оплаты услуг. Плюс ко всему нет места, куда они могли бы пристроить собак и кошек. Обещанная государством помощь ограничилась лишь выделением болотистого участка земли в поселке Гяурс, но там вода, камыши и змеи.

Активисты вручную вырыли ямы для столбов, но работа на этом остановилась. Необходимо построить вольеры, вырыть скважину для воды. На стройматериалы, такие как сетка-рабица, трубы, шифер, кирпичи, цемент и другие, денег нет. Помимо этого, нужно на что-то кормить животных.

Активисты обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь со строительством приюта для животных. Помощь можно оказать как в виде транспорта, стройматериалов, так и финансами или кормом для животных. Вся забота об оставшихся кошках и собаках в данный момент лежит на плечах считанных активистов, и они не справляются.

Помочь активистам можно, связавшись по указанным контактам:

Тел +99365805124 Line ID tatyanka79 tatyanka1979