Зоозащитникам из Ашхабада дали 3 дня на вывоз собак со свалки, иначе животных убьют

Руководство ашхабадского мусороперерабатывающего завода в поселке Чоганлы потребовало от местных защитников животных в течение трёх дней вывезти собак и кошек с городской свалки, пригрозив уничтожением последних.
В рамках подготовки к проведению в Ашхабаде Азиады, сотни собак и кошек, выловленных на улицах города коммунальными службами, свозились в зоопарк. Руководство зверинца приказало животных не кормить, ссылаясь на то, что корма и своим питомцам недостаточно. Сообщается, что от голода четвероногие грызли друг друга.
Потом из зоопарка их перевезли на свалку мусороперерабатывающего завода, но и там несчастные никому не нужны: защитникам животных поставили ультиматум – если до среды они всех не вывезут, то собак и кошек попросту сожгут.
Обреченные уже начали погибать – кто от голода, кто и от рук работников завода. Из примерно 3 тысяч собак на свалку из зоопарка привезли 400, а сейчас там осталось около 150. Кошек было приблизительно 400, а за выходные их осталось всего 12.
Все животные живут в ангаре на территории завода, их не кормят и не поят. Активисты привезли им канистры с водой, и собаки, чтобы пробиться к тазам со спасительной жидкостью, начали грызть друг друга. Трупы затоптанных и слабых животных, а также щенков валяются там же, где обитают живые.
Зоозащитники готовы вывезти оставшихся животных, но у них нет ни машины, ни денег для оплаты услуг. Плюс ко всему нет места, куда они могли бы пристроить собак и кошек. Обещанная государством помощь ограничилась лишь выделением болотистого участка земли в поселке Гяурс, но там вода, камыши и змеи.
Активисты вручную вырыли ямы для столбов, но работа на этом остановилась. Необходимо построить вольеры, вырыть скважину для воды. На стройматериалы, такие как сетка-рабица, трубы, шифер, кирпичи, цемент и другие, денег нет. Помимо этого, нужно на что-то кормить животных.
Активисты обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь со строительством приюта для животных. Помощь можно оказать как в виде транспорта, стройматериалов, так и финансами или кормом для животных. Вся забота об оставшихся кошках и собаках в данный момент лежит на плечах считанных активистов, и они не справляются.
Помочь активистам можно, связавшись по указанным контактам:
Тел +99365805124 Line ID tatyanka79 tatyanka1979
3 комментария к записи «Зоозащитникам из Ашхабада дали 3 дня на вывоз собак со свалки, иначе животных убьют»
А, везде писали, как будто коммунальщики прямо на улице животных убивают, не упоминая, что животных просто отлавливали и вывозили в цивилизованное и оборудованное место — зоопарк.
Вообще-то это не проблема должна быть городских властей, а жителей, кто заводит кошек и собак, а после выбрасывают их на улицу. А, теперь за счет государственных средств следует содержать несколько тысяч животных.
Простите редакция за мат, но *** это просто слов нет!!!!!когда же эти дьяволы окажутся на месте животных!!!! Во. Не зочется это говорить, потому что еадо всегда всем желать добра, но пусть эти черти сдохнут еще более мучительной смертью!
Неправда написана в этой статье. Знаю, о чем говорю.
В Туркменистане был зарегистрирован первый приют. Шаг, достойный уважения. Но туркменские власти ошиблись, давая разрешение тем людям, на кого он зарегистрирован.
За все время нахождения отловленных животных в зоопарке, а потом на территории завода, те, кто должен был забрать их в приют-НИ РАЗУ НЕ ПОЯВИЛИСЬ! Вы поняли? НИ РАЗУ! Те, кто должен был взять эту заботу на себя!
Кормили и кормят животных зоозащитники, кормят на свои средства! А ваша совсем НЕУВАЖАЕМАЯ Силкина Татьяна, которой туркменское руководство доверило заботу о безнадзорных животных, на деньги, собранные зоозащитниками и спонсорами (не меньше 10 тысяч манат!) строит зоогостиницу.
Выделен отличный участок земли в Гяурсе. Не болото. Не пустыня. НО за три месяца, как зарегистрирован первый приют, там НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО НИ ОДНОГО ВОЛЬЕРА! Зато госпожа Силкина регулярно обращается с просьбой о помощи деньгами, строительными материалами. Очень жаль, что ответственные лица, согласовавшие открытие первого приюта в Туркменистане, не контролируют сложившуюся ситуацию! И достойное, благое дело, которое делает честь Туркменистану, ставит его в один ряд с развитыми странами в отношении заботы о людях и безнадзорных животных, ТАК УЖАСНО (во всех смыслах) ДИСКРЕДИТИРУЕТСЯ!
В последние дни усилиями зоозащитников (и за их счет) выстроили два вольера, чтобы спасти животных с территории завода. Но мало того, животных еще и не отдают без разрешения Силкиной, которой на них ВООБЩЕ НАПЛЕВАТЬ! Не поленитесь! Проедте, посмотрите, что сделано в приюте за все время его существования. Потребуйте отчет о расходе собранных и выделенных денежных средств! И только после этого публикуйте подобную информацию.