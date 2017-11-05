Хлопок-2017: Несмотря на запрет, дети на полях продолжают работать

Несмотря на существующий запрет на привлечение несовершеннолетних детей к сбору хлопка, в нынешнем сезоне хлопкоуборочной кампании, как отмечают наблюдатели АНТ, подростков на полях было даже больше, чем в предыдущие годы. Более того, в некоторых районах Туркменистана впервые за последние несколько лет были отмечены случаи массовой и организованной властями отправки детей на хлопок.

Случилось это во второй половине октября, когда у детей начались осенние каникулы. В некоторых районах Ахалского и Лебапского велаятов учителя и руководители школ провели родительские собрания, на которых говорили о важности участия детей в таком общенародном благом деле, как уборка урожая хлопка.

Сведения наблюдателей АНТ подтверждает и ашхабадский писатель Аманмурад Бугаев. В беседе с Радио Свобода он сказал, что указания провести собрания с родителями учеников 5-11 классов были получены школами из управления образования. По информации радио, отправка детей на хлопок имела место также в Дашогузской и Марыйской областях.

«Ваши дети не будут бесплатно работать, арендаторы заплатят им за собранные килограммы», — убеждали на собраниях родителей представители администраций некоторых школ, сообщил А. Бугаев.

Организованное привлечение детей началось в период, когда региональные власти торжественно отчитались перед президентом о выполнении государственного заказа. Однако местные наблюдатели уверены: план не выполнен. Более того, в некоторых районах хлопок не уродился.

«Когда наш хяким Маммет Байрамгулыев вместе со всеми руководителями регионов представил рапорт о выполнении плана, в Дашогузском велаяте еще не собрали и половины от установленного объема в 230 тысяч тонн», — сказал наблюдателю АНТ специалист госконцерна «Туркменпагта» в Куняургенческом этрапе. Он отметил, что официально страда в северном регионе началась 6 сентября, когда раскрылись лишь по 1-2 хлопковых коробочек, да и то через куст, и местные власти никак не могли выполнить план за неполные два месяца.

На 5 ноября подростки вместе со взрослыми продолжали собирать хлопок как в Дашогузе, так и в других регионах страны. Наибольшее число случаев эксплуатации детского труда зафиксировано на полях Лебапского и Дашогузского велаятов. Фотоснимки, сделанные из этих регионов в условиях тотальной слежки со стороны негласных осведомителей и сотрудников МНБ и МВД, тому наглядное подтверждение. При этом дети собирали хлопок повсеместно – как на полях в «культурной зоне», то есть на староорошаемых, вблизи населенных пунктов, автодорог и других объектов цивилизации, полях, так и на удаленных на десятки, порой сотни километров от сел и поселков целинных землях. Там, как правило, нет никаких условий для жизни и работы.

«До каникул нам в школе строго наказывали на хлопок не ездить даже в выходные дни, даже вместо родителей, а поехать за деньги в качестве наемника – на это вообще был полный запрет. Бывало так, что на субботниках директор или завучи подслушивали разговоры учеников и, если речь заходила о хлопке, тут же собирали наших классных руководителей и требовали от них контролировать, звонить родителям или даже ходить по домам, чтобы ни одного ребенка из их классов на полях не было. Однако перед самыми каникулами с учителями снова проводились собрания. Им, с одной стороны, говорили, чтобы не было никаких происшествий с участием детей, но, в то же время, сказали, что нужно помочь государству собрать весь хлопок без потерь, и дети могут и должны быть вовлечены в это общенациональное дело», — сказал в беседе с местным наблюдателем старшеклассник одной из городских школ Туркменабада. Этот подросток вместе со своими сверстниками все 10 дней каникул ездил на хлопок в качестве наемника в Сакарский и Саятский этрапы Лебапского велаята.

По сообщению наблюдателя из этого региона, больше и чаще всего эксплуатируются дети в сельской местности. Родители-арендаторы сами заставляют своих несовершеннолетних детей выходить в поле наравне с собой и другими взрослыми членами семьи. Ученик одной из школ в Фарабском этрапе, 14-летний сборщик по имени Кемал, рассказал наблюдателю АНТ про свою семью и про то, как организован их труд на хлопковом поле.

«У нас в аренде под хлопок участок земли около 3 гектаров. Где-то в середине сентября был первый сбор. В поле вышли мама с отцом, старший брат и невестка, хотя она в положении, а еще две женщины нам помогали, которым до этого мы помогли собирать их хлопок. Я тоже работал, был вынужден не ходить в школу весь первый сбор урожая. Отец так и сказал: никуда твоя школа не убежит, а вот если хлопок соберем и план выполним, то хоть какие-то деньги у нас будут. В начале октября он снова отпросил меня у директора, сказав, что всего на три дня. Но за это время мы не справились, хотя работали с раннего утра и до позднего вечера. Я боялся, что, когда приду в школу, директор отругает меня за пропущенные дни, но он ничего не сказал. Потому что многие родители отпрашивают у него своих детей для работы в поле».

В Дашогузском велаяте дети школьного возраста замечены в некоторых дехканских хозяйствах Акдепинского, Куняургенческого районов, в этрапе Рухубелент и им. Сапармурата Туркменбаши. Выполнение детьми тяжелой работы при утренних температурах воздуха 3-5 градусов выше нуля некоторые родители и представители системы образования считают вполне нормальным явлением.

«Если с такого возраста дети будут трудиться и научатся зарабатывать деньги, то вырастут работящими и смогут приносить пользу семье», — так объяснил наблюдателю привлечение собственных троих детей на уборку урожая хлопка один из арендаторов в Акдепинском этрапе.

Учителя, директора школ, главы сельских администраций (арчины), руководители дехканских объединений, хякимы и прокуроры районов сквозь пальцы смотрят на то, как используется детский труд в сельской местности. Они не только не пресекают подобные нарушения прав детей и законов государства, но и вовсе делают вид, что ничего страшного не происходит, что так и должно быть, сообщил наблюдатель в Дашогузском велаяте. Нарушая основополагающее право детей на образование, чиновники фактически поощряют своим бездействием отвлечение школьников от учебы и привлечение их к физической работе в поле.

Использование принудительного и детского труда в период сбора хлопка в большей степени продиктовано безграмотным ведением сельского хозяйства, несовершенством производственных отношений в этой отрасли, отсутствием заинтересованности дехкан в получении высоких конечных результатов, низкими закупочными ценами и другими экономическими факторами. В то же время есть влияние таких социальных факторов, как высокий уровень безработицы, отсутствие у людей стабильных доходов, низкий уровень жизни, бедность.

Возможность заработать хоть какие-то деньги на хлопке заставляют несовершеннолетних детей из бедных семей ездить на поля вместо своих родителей-госслужащих или в качестве наемника. Наблюдатель АНТ в Дашогузском велаяте рано утром 11 октября встретил подростков 13-15 лет на территории городской автостанции, откуда ежедневно идет организованная отправка сборщиков на хлопок в отдаленные районы. На вопрос наблюдателя, почему ты тут, один из мальчишек ответил, что они, пацаны, стоят тут в полной готовности поехать на хлопок вместо любого взрослого.

«Например, вчера я заработал больше 20 манатов, – сказал восьмиклассник школы №5 Дашогуза. – Поехал вместо семейного врача из нашей поликлиники, она дала мне 15 манатов. За день я собрал 30 килограммов. Потом, когда взвешивали, 3 килограмма скинули за влажность и мусор. Думал за 27 кило получить 10 манатов 80 тенге – по 40 тенге за кило, но в итоге арендатор дал 5,40 и сказал, бери, что тебе дают, а то вообще ничего не заплачу».

На вопрос взрослого: «А как же школа, ведь до каникул еще далеко, учителя не будут ругать за пропуски?» — подросток махнул рукой: «Нашим учителям все равно, они сами-то только и думают, как от хлопка отделаться и не поехать или нанять вместо себя кого-нибудь. Учебы толком нет. На два класса одна учительница, которая только и делает, что бегает из одного в другой и успокаивает расшумевшихся. Уж лучше поехать на хлопок и поработать».

Как отмечают наблюдатели в Лебапском велаяте, там ситуация в школах немного иная. Учителям в будние дни на хлопок ездить самим нельзя, можно только в выходные. Вместо этого директора заставляют их сдавать по 10 манатов в день якобы на наем других людей. Но никто из учителей не знает, сколько именно педагогов от конкретной школы по разнарядке из управления образования обязаны ежедневно по бумагам быть на хлопке. Директора делят весь преподавательский и технический коллектив на группы по 20-25 человек и с каждого берут по 10 манатов, а фактически людей на хлопок от школы нанимают меньше, до 10 человек.

«В итоге получается, что больше половины собранных с учителей денег оседает в кармане директора», — сказал учитель одной из школ Туркменабада.

Редакции АНТ известен как номер этого учебного заведения, так и личные данные директрисы. На собрании она заявила коллективу, что хлопок продолжится до 10 декабря. Это значит, что до этой даты с учителей будут стабильно брать по 10 манатов, хотя среди педагогов ходят разговоры, что 15 ноября отправка на хлопок уже прекратится, но денег им никто не вернет.

Оценивая нынешний хлопковый сезон, наблюдатели отмечают, что он выдался не менее сложным, чем предыдущий. Это касается степени принуждения госслужащих, которые до сих пор, несмотря на выполненный, вроде бы, план, продолжают собирать хлопок под угрозой увольнения. Относительно же использования детского труда ситуация в этом году намного хуже.

«На хлопке важны рабочие руки сборщика. И для тех, кто организовывает и контролирует процесс принудительной отправки людей на хлопок, не важно, чьи они, эти руки, взрослого или ребенка», — сообщил 29 октября наблюдатель АНТ в Ахалском велаяте.

По его словам, в сельской местности детей на поля вывозят в кузове необорудованных для перевозки людей бортовых автомашин, что не отвечает ни правилам перевозки, ни правилам дорожного движения, ни технике безопасности.

«Раз на все происходящее закрывают глаза сотрудники дорожной полиции и прокурорские, раз сами директора школ этрапа Бахарлы участвуют в массовой отправке школьников на хлопок в их каникулярное время и при этом нарушают введенный президентом Г. Бердымухамедовым запрет на использование детского труда в сельскохозяйственном производстве, то, надо полагать, указание исходит с самого верха, от человека, чье слово выше закона», — сообщил он.