Туркменистан: Новое в посещении страны иностранными гражданами

В Туркменистане введены новые тарифы для въезжающих в страну иностранцев. В частности, с 1 августа взимается так называемый туристический сбор в размере 2-х долларов США за каждые сутки пребывания в стране.
С 11 до 14 долларов вырос тариф, взимаемый при регистрации прибывших иностранцев в ашхабадском аэропорту. Об этом сообщают читатели АНТ, в прошлом жители Туркменистана, а ныне граждане других государств, которым в последние полтора-два месяца довелось посетить родину, в том числе с целью посещения могил родственников. По сравнению с предыдущими годами, для приезжих выросли и цены на авиабилеты на внутренние авиарейсы. В частности, перелет из Ашхабада в Дашогуз обойдется иностранцу в 76 долларов.
Планирующие поездку в Туркменистан по «зиярат» визе (с целью совершить паломничество на могилы близких – прим. АНТ) бывшие соотечественники делятся информацией о том, какие сейчас требуются документы для предоставления в консульский отдел туркменского посольства в Москве. Справка о захоронении, которая еще недавно была обязательной и требовала от подающего на визу невероятных усилий для ее приобретения, теперь предоставляется только в случае, если она имеется в наличии.
Вот перечень документов, которые необходимо предоставить для посещения могилы близкого родственника:
заявление;
личный листок;
заграничный паспорт и ксерокопия лицевой страницы;
свидетельство о рождении (удостоверяющий родство документ);
ксерокопия свидетельства о смерти родственника, а также справка о захоронении (если имеется);
свидетельство о заключении брака либо о его расторжении;
для граждан России одну ксерокопию внутреннего паспорта со всех страниц, где имеются официальные отметки;
справка с места работы;
для пенсионеров одну ксерокопию пенсионного удостоверения;
одна визовая анкета;
одна цветная новая фотокарточка размером 3х4.
Все документы рассматриваются в течении 3-х недель со дня их подачи. За визу сроком до 10 дней взимается сбор в размере 35 долларов США. За срочность стоимость увеличивается в разы: 120 долларов в день подачи документов, 90 — в течение двух рабочих дней, 60 — за 4 рабочих дней. В случае отказа деньги не возвращаются.
3 комментария к записи «Туркменистан: Новое в посещении страны иностранными гражданами»
Для точности, хочу добавить, чтобы получить справку для «зиярат» (навестить могилы близких) надо чтобы эти погибшие отправили вам пригласительное письмо, и при этом предоставить справку с кладбища что он там на самом деле лежит с датой кончины и дня похорон.
Для посещения могилы близкого родственника, необходимо предоставить:
заявление;
личный листок;
заграничный паспорт и ксерокопия лицевой страницы;
свидетельство о рождении (удостоверяющий родство документ);
ксерокопия свидетельства о смерти родственника, а также справка о захоронении (если имеется);
заключения брака либо расторжение брака;
для граждан России одну ксерокопию внутреннего паспорта со всех страниц, где имеются официальные отметки;
справка с места работы;
для пенсионеров, одну ксерокопию пенсионного удостоверения;
одна визовая анкета;
одна цветная новая фотокарточка размером 3х4.
Все ксерокопии должны быть на бумаге формата А4.
https://russia.tmembassy.gov.tm/ru/consular-department/consular-services/obshchaya-informatsiya-o-pravilakh-polucheniya-vizy-v-turkmenistan
уроды.