Туркменистан: Новое в посещении страны иностранными гражданами

13.11.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: 3 1331

В Туркменистане введены новые тарифы для въезжающих в страну иностранцев. В частности, с 1 августа взимается так называемый туристический сбор в размере 2-х долларов США за каждые сутки пребывания в стране.

С 11 до 14 долларов вырос тариф, взимаемый при регистрации прибывших иностранцев в ашхабадском аэропорту. Об этом сообщают читатели АНТ, в прошлом жители Туркменистана, а ныне граждане других государств, которым в последние полтора-два месяца довелось посетить родину, в том числе с целью посещения могил родственников. По сравнению с предыдущими годами, для приезжих выросли и цены на авиабилеты на внутренние авиарейсы. В частности, перелет из Ашхабада в Дашогуз обойдется иностранцу в 76 долларов.

Планирующие поездку в Туркменистан по «зиярат» визе (с целью совершить паломничество на могилы близких – прим. АНТ) бывшие соотечественники делятся информацией о том, какие сейчас требуются документы для предоставления в консульский отдел туркменского посольства в Москве. Справка о захоронении, которая еще недавно была обязательной и требовала от подающего на визу невероятных усилий для ее приобретения, теперь предоставляется только в случае, если она имеется в наличии.

Вот перечень документов, которые необходимо предоставить для посещения могилы близкого родственника:

заявление;

личный листок;

заграничный паспорт и ксерокопия лицевой страницы;

свидетельство о рождении (удостоверяющий родство документ);

ксерокопия свидетельства о смерти родственника, а также справка о захоронении (если имеется);

свидетельство о заключении брака либо о его расторжении;

для граждан России одну ксерокопию внутреннего паспорта со всех страниц, где имеются официальные отметки;

справка с места работы;

для пенсионеров одну ксерокопию пенсионного удостоверения;

одна визовая анкета;

одна цветная новая фотокарточка размером 3х4.

Все документы рассматриваются в течении 3-х недель со дня их подачи. За визу сроком до 10 дней взимается сбор в размере 35 долларов США. За срочность стоимость увеличивается в разы: 120 долларов в день подачи документов, 90 — в течение двух рабочих дней, 60 — за 4 рабочих дней. В случае отказа деньги не возвращаются.

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3 комментария к записи «Туркменистан: Новое в посещении страны иностранными гражданами»

  1. Для точности, хочу добавить, чтобы получить справку для «зиярат» (навестить могилы близких) надо чтобы эти погибшие отправили вам пригласительное письмо, и при этом предоставить справку с кладбища что он там на самом деле лежит с датой кончины и дня похорон.

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  2. Для посещения могилы близкого родственника, необходимо предоставить:

    заявление;
    личный листок;
    заграничный паспорт и ксерокопия лицевой страницы;
    свидетельство о рождении (удостоверяющий родство документ);
    ксерокопия свидетельства о смерти родственника, а также справка о захоронении (если имеется);
    заключения брака либо расторжение брака;
    для граждан России одну ксерокопию внутреннего паспорта со всех страниц, где имеются официальные отметки;
    справка с места работы;
    для пенсионеров, одну ксерокопию пенсионного удостоверения;
    одна визовая анкета;
    одна цветная новая фотокарточка размером 3х4.
    Все ксерокопии должны быть на бумаге формата А4.
    https://russia.tmembassy.gov.tm/ru/consular-department/consular-services/obshchaya-informatsiya-o-pravilakh-polucheniya-vizy-v-turkmenistan

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